网军事件遭起诉杨蕙如人间蒸发国民党今发出100万元悬赏令

国民党立法院党团总召曾铭宗（中右2）等人2019年12月10日带领数百名支持者赴行政院陈情，要求彻查杨蕙如资金来源，以及政府是否以公务预算资助网军等。

「卡神」杨蕙如收买网军，在网络匿名攻击特定对象，导致大阪办事处处长苏启诚自杀身亡全案越滚越大，蓝军除已公布民进党中央直接豢养网军的合约书等证据外，并揭露承办的网军公司得以向许多政府机关取得各种补助，仅杨蕙如就获得十一项补助，总金额接近一亿元。但已经被检察官起诉的杨蕙如如今却人间蒸发，国民党今天举行记者会，呼吁杨蕙如勇敢出面承担错误，并悬赏新台币一百万元给提供线索找到杨蕙如的民众。

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台北市议员王鸿薇表示，杨蕙如网军案牵连很广，已经直接指向民进党中央，及总统蔡英文与蔡英文身边的大将，但杨蕙如却避不见面，所以国民党正式发出悬赏令，提供100万元奖金，欢迎民众提供线索，只要未来热心民众有杨蕙如踪迹的影片、照片，有具体资料，会以总奖金100万元作为分配；如果杨蕙如自己良心发现，愿意主动现身，国民党也愿意把奖金发给杨蕙如。

杨蕙如的易始公司，在2016年2月至2018年1月间取得十一个政府标案，其中有五个来自台北市政府。国民党台北市议会党团昨天要求台北市长柯文哲针对这些标案提出项目报告，台北市的民进党市议员全体缺席。

国民党台北市议员秦慧珠质询市长柯文哲，这五个标案给易始公司有没有人护航。柯文哲沉默，秦慧珠再追问，有没有议员护航，柯文哲仍然沉默。最后说，不是护航，是关心。至于哪些议员关心？柯文哲则支支吾吾，不断回避。

国民党台北市议员罗智强表示，柯文哲到市议会项目报告，是要给民进党机会，解释与杨蕙如的关系，结果一个个跑得不见踪影，他认为这是心里有鬼。

新北市议员唐慧琳揶揄，杨蕙如网军案是全台湾最大的网军案，民进党给杨蕙如的安家费可能不只一百万，所以还是期待全民能够协助，一起破案。

杨蕙如大学时期背负超过新台币十万元的卡债，沦为卡奴，毕业后她利用信用卡八倍红利回馈、网络拍卖、电视购物礼券优惠等面绵密操作，最后从中国信托商业银行倒赚一笔，而被台湾社会称为「卡神」。