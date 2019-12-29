止暴：港府改同时指责“和理非”市民默许“暴力”毁掉香港

港府过去一直以批评和打压抗争者的暴力来达到北京「止暴制乱」的指令，但随着香港警察队员佐级协会主席林志伟向会员发信指责自称和平、理性及非暴力(即和理非)的人为「暴徒」的破坏吶喊助威是「难辞其咎」，以及财政司长发文称，市民默许和放任暴徒的横行是「真正毁掉香港的元凶」后，港府似已把止暴目标转向同时针对支持「和理非」的普通市民。

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专业公共事务顾问卢子健认为，虽然不少市民不满勇武派一些行为，但更不满的是警察暴力，而不少民调均显示，须为反修例风波持续负上责任的，港府和警队遥遥领先于其他因素，故此，若警暴不遏止、政治不疏导，风波不会平息；若勇武派不做再过分的事，「和勇」亦应不会割席。

反修例风波持续半年多，尽管抗争者使用暴力，甚或破坏，仍有不少市民给予物质和心理支持，甚至在上月的区议会选举中投票支持反修例的泛民主派候选人，令他们取得八成半的议席，显示「和理非」未因个别抗争者的暴力行为而拒绝支持运动。

财政司司长陈茂波今(29日)早在网志发文，指过去半年的动荡冲击人心，暴徒以「逆我者亡」的方式「私了」阻碍他们犯法或持不同意见的市民、恶意破坏私有财产和公物。「如果(港人)因为不满、不快，而对暴徒的横行、跋扈、甚至凶残行径视而不见，这种默许和放任才是真正毁掉香港的元凶。」

而在27日，香港警察队员佐级协会主席林志伟已向会员发信，以「乌合之众 不分和勇」为题指出，有「暴徒」在圣诞节假到多个商场进行破坏，理性的人都会咬牙切齿、怒发冲冠，不过，自称和平、理性及非暴力的「追随者」亦难辞其咎，因为他们在「暴徒」的破坏过程中掩护「暴徒」、吶喊助威、协助逃避警察追捕，认为这些人的冷血程度不下于「暴徒」，不配和平及理性这类赞辞，而「是赤裸裸的帮凶」，最终会负上刑责，「你们好自为之吧！」

专业公共事务顾问卢子健向本台表示，未知针对「和理非」或普通市民是否新策略，有这可能亦不奇怪，因为区议会选举结果令港府指沉默大多数反对反修例和暴力的言论不能自圆其说，亦不能令运动停下来，故需影响普通市民。

但他认为，有关目标不会达到。他解释，很多「和理非」不同意勇武使用暴力，但有关暴力未过他们心中的红线，事实上，不同民调均显示，有四成人不满示威者使用暴力，但不满警暴的比例更高，达到七成，反映警暴的问题更普遍和更严重。

卢子健认为，要解决问题，政府应遏止警暴和在政治上疏导民怨。