香港民阵：元旦大游行已获不反对通知书

反修例风波持续，香港民间人权阵线定2020年元旦举办游行，已获警方发出不反对通知书，有效时间当天下午3时至晚上10时；从维多利亚公园中央草坪为起点，游行至遮打道行人专用区。

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中央社报道，民阵周日12月29号在其脸书（Facebook）表示，元旦游行的维园集合时间是当天下午2时，主题为“毋忘承诺、并肩同行、五大诉求、缺一不可”，且当天将会有超过40个新成立的工会亮相，呼吁参加者加入所属行业的工会。

元旦游行是11月24日泛民阵营在香港区议会选举大胜后，民阵发起的第2场游行。民阵曾于12月8日发起“国际人权日游行”，并宣布约有80万人参加；至于香港警方公布的数据则指，游行最高峰时有18.3万人。

民阵此前曾表示，游行是要向政府表明，香港人即使在抗争半年后，新一年的愿望仍只有“五大诉求，缺一不可”；2020年，香港人仍有很多工作需要努力，包括稳守区议会等社区战线、黄色经济圈、工会战线。

至于周日下午有网民发起在中环爱丁堡广场举行“香港人的抗争日与夜”集会，也获警方发出不反对通知书。

官方香港电台报导，大会在晚上6时30分后宣布结束集会，参与者和平散去，大会称有约4千人参加。