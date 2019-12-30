港府秋后算账教育界不听话的校长要揪出来撤职

香港教育局局长杨润雄接受大陆传媒上观新闻的专访时表示，只要政府认为校长不能胜任，就有权取消其资格。政府的“整肃”范围还包括“所有教师内不好的人”。对于政府公开向教育界发表白色恐怖要胁，香港教协批评杨的言论不负责任，令人不安。

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教育局早前向全港学校发信，指令学校更严肃处理教师与学生违规，表明校方若不跟从，局方会主动跟进，杨润雄在最新访问更将清算的对象由教师扩至校长。他于近万字的专访中详细谈及不少教育问题，由反修例运动的违规老师及校长如何处理、到普通话教学，再到个人从政经历也侃侃而谈。

文中提及有关访问进行前，杨润雄再向全港中小学师生及家长发出公开信，呼吁要秉持理性、和平及法治精神。杨也在访问中，提及今年9月开学后，教育局收到不少有关对教师偏颇的投诉，不少投诉涉及有教师在社交网站发表一些不适当言论。他指部份投诉会交给校方调查，包括了解相关教师是否也在校园发表不适合言论。

至于被问及局方若要求学校调查教师，但学校不配合调查、甚至校长也支持教师，教育局如何应对时，杨润雄回应指，学校的基本态度如何，例如是否支持教师，其实很易看出来，例如学校回应指教师“没有问题”，局方就知道学校、校长的态度和立场可能“有问题”：“如果我们觉得一个校长已经不能胜任，可以取消他的校长资格。”

杨说，每个校长都由教育局常任秘书长委任，所以法律上有如此权力，但强调行使时会十分谨慎，“如果他情节严重，连当一个教师也不合适了，我们还可以取消他的教师资格；如果程度并不严重，我们会反馈给学校的办学团体，建议办学团体、校董共同帮助校长做好工作。”他亦指教育局尚有一项权力，就是直接委任校董加入一所学校的校董委员会，参与学校日常管理。

至于学校若拒不执行教育局的相关指令，局方会否考虑以暂停对学校拨款的方式来处理，杨则指相信这样的情况不多，而资源是通过学校最终令学生受益，“而如果从资源上处罚学校、拿走学校的钱，受害的是学生，所以要采取这样的措施比较困难”，应该先看看有没有其他办法让学校把教育做好。

但他同时又稍为派出定心丸，声称大部份教师仍然很专业，“我们要把不好的人‘抽出来’，不要令其他教师担心”，称只有教师们安心，校园的环境才会平和及稳定。杨润雄更透露两名官校老师因在网络发表不当言论，由学校被调到教育局办公室，“这样他们就不能直接接触学生”，后续处理则根据调查结果决定。

杨润雄同时在访问中多番借中国人身份及普教中表忠。文中指杨被问到去年曾指，日常会话及生活中若更多使用普通话表达、学习会不会更好，结果惹来轩然大波时，杨笑中带无奈称，“这个问题非常敏感，每次说到这件事都会有人骂我”，而记者形容“他（杨）并非不在意市民的声音，然而他还是认为，使用普通话是中文世界的主流，用普通话教中文仍有益处”，而杨亦同时指，“我觉得一个香港人同时也是一个中国人，这是完全没有冲突的。”

身兼湾仔区校长联会主席的圣公会邓肇坚中学校长戴德正告诉苹果日报，杨润雄的言论令教育界感到很大压力，指政府近期已多次重申类似言论，质疑政府以教育界为“代罪羔羊”，强调目前发生的是政治而非教育问题。

戴德正称，认同教师不应有违法、仇恨、挑衅或煽动的言论，但认为教育局根本未就此提供客观标准，令人质疑是否不能提出反对或批评的言论，认为言论对校长带来极大压力，有一定危险性，他举例指，若有人截取一位教师社交媒体的言论并投诉，校方难以调查，因为难以证实相关社交媒体账户是否属于有关教师，担心教育局若认为有关行为等同“不配合”，对校方不公平。

逼校长迎合政治任务 以言入罪教师

苹果日报同时引述教育界立法会议员兼教协副会长叶建源指，杨润雄的说法是直接向校方施压，要求校方和校长配合政府的政治任务和跟随政府立场，对教师以言入罪，扩大白色恐怖，亦冲击局方与学校之间的信任和合作关系。叶也批评杨润雄的说法没有说服力，即使若校方认为涉及被投诉的老师无问题，亦不代表校方的决定有错。

叶续指，在校本管理制度之中，正常情况下只有法团校董会能解雇校长和老师。教育局若过分参与校内人事管理，只会破坏校本管理的制度。而教育局过往绝少直接介入学校管理，叶认为杨润雄在没有明显的问题的情况下主动提出可能取消校长资格，其说法是恐吓教育界，形容他作为主管教育的官员，作出这番言论是极不负责任，令人不安。