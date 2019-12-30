蔡英文辩论中读出一封港青来信“请求台湾不要相信中共”

台湾总统蔡英文29日在唯一一场总统大选的电视辩论会上，读出一封由香港青年的来信，信中写到“我想请求台湾人民，不要相信中共，不要相信亲共的任何一个官员，不要落入中国的金钱陷阱”。

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同场参与辩论的尚有国民党的候选人韩国瑜以及亲民党的宋楚瑜。蔡英文在首阶段申论环节中，即读出上述这封来信，信中期望台湾人民可以放下各自政党的包袱，一起团结及抵御中国的文攻武吓。

这封来信又称，港人十分担心台湾的下一代，害怕二十年后他们长大后要走上街头，经历香港一样的事情，“这些结局我们没办法再为你们示范一次”。蔡英文认为，信件语重深长，期待台湾人民1月11日透过选票，“决定今天民主自由的生活方式是不是可以继续下去，全世界都在看台湾1月11日怎样做”。

韩国瑜则批评，蔡英文欺骗台独、欺骗共产党、欺骗香港人、欺骗台湾人，其中提到有香港学生会会长曾向蔡英文抗议，“他们抗中在流血，妳的选情在补血，妳的选情建立在香港人流血身上，妳在剥削他们的价值。”他又感谢高雄市民选他当市长，“高雄市民请放心，韩国瑜不会忘本、不会忘根。”

浸会大学学生会长方仲贤本月8日曾在个人 Facebook 发文，希望台湾当局明确指引支援香港受政治迫害人士，如未能做到，难免让人联想到民进党在将要举行的大选当中，以香港人的鲜血换取选票。方两日后就言论致歉，承认言论引起风波，解释绝非批评及指控民进党利用香港反送中运动以利选战，承认原文用字措词绝对需要改善。

香港自6月中旬爆发反修理运动以来，民进党在客观上取得立场上的优势，蔡英文屡次公开支援港人的讲话，亦为其声望增加分数，在民望上节节领先对香港问题一直采取回避态度的韩国瑜。对此，北京批评民进党「不断插手香港事务，捞取政治私利」。

国台办新闻发言人朱凤莲上月表示，一国两制是解决历史遗留的香港问题最佳方案，是保持香港长期繁荣稳定的最佳制度安排，然而「民进党当局挟洋自重，不断插手香港事务、捞取政治私利的企图不会得逞」。

另一名优选人宋楚瑜则表示，台湾人民对蔡英文执政不满意，而国民党的不长进简直令人匪夷所思，又引述民调指自己的好感、相信度是最高，相反有两成人害怕蔡英文连任、四成人害怕韩国瑜当选，因此自己是当仁不让。