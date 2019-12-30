“香港人抗争日与夜”集会逃亡者录音控诉警毒打插赃惨事

2019年12月29日，“香港人抗争的日与夜”集会在中区举行，大会特别准备了一条长数十米的连侬布，让参加者在过去半年的斗争历程上写上诉求与感想。

数千人29日冒雨于中环爱丁堡广场岀席“香港人抗争日与夜”集会，当中播出回顾过去半年的抗争纪录片，其中有人被捕后因不相信香港的司法而已经逃亡他乡，然而他们不忘向大会以录音形式对他们形容是残酷无情的警方，作出血的控诉。一名逃亡者在录音中希望港人“不要遗忘他们，也不要遗忘初心”。

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大会同时预备了一幅巨型连侬黑布，以白字写上过去半年整个反送中运动的历程，不少集会人士在黑布上写上心声。傍晚6时半，现场下起大雨，但仍有多人冒雨出席，并高唱《愿荣光归香港》，大会于约6时40分结束，主办单位估计约有4000人参加。

是次集会由地区组织“十八．连动”发起。大会的司仪表示，年末将至，但政治社会问题仍未能得到公正合理解决，“极权政府为香港所造成的冲击已经令香港人的生活处于岌岌可危既局面。”大会希望透过嘉宾分享与纪录片，回顾六个月来的的抗争、向政府重申我们诉求。“大家不会忘记这半年来我们所追求的是什么、仍在坚持的手足是为了什么。希望香港人不要遗忘他们，亦不要遗忘初心。请你们再次站出来！”

“守护孩子”成员陈伯率先上台发言，他指“看不下庸官所做的”，直斥目前政府不公义；又指运动开始时，感觉年轻人迷茫，甚至有轻生的念头，故希望透过绝食让港府让步。他又呼吁，大家要为香港年轻人、自由及民主而努力坚持，“希望你们不要伤害自己，不要硬碰”，又劝吁年轻人要努力读书。

有流亡海外的抗争者录音鼓励港人，他的录音在一张写着“严禁插赃嫁祸”的标语前播岀。他形容自己在 8.11 的被捕与被打是“捡回性命”。这名自称19岁的抗争者没有仔细说明被插赃嫁祸的经过，但他目睹很多抗争者被警员打，自己也被踩头、踢眼、反绑后被带到新屋岭扣留中心。他形容，新屋岭内受伤抗争者“最低消费系成面（整脸）都是血”，他自己也轻微脑岀血。

翻查资料，警方本在 8.11 于铜锣湾拘捕“反送中”示威者晚上，被传媒拍到有警员将竹枝放入被捕人士的背包，或有警员插赃嫁祸之嫌。警方在例行记者会上，派岀有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华澄清，强调没有警员插赃嫁祸。

这位逃亡海外的抗争者称，警员一度不容他打电话予律师，而且到医院仼何检查也有警员视察，他也知道有警员试图阻碍医生救助抗争者甚至拒绝提供膳食。他提议香港人可以支持“黄店（即支持示威运动的商号）”、参与罢买、参加有不反对通知书的游行，他形容“多你一个好很多”。

他说，有句说话叫来生不做香港人，现在他选几多次都要做。最后他呼吁香港人“坚持到底不要放弃”，又说“我真的非常挂住你们呀香港人”。

龙门冰室创办人梁俊杰最近创办“香港人嘅（的）冰室资源分享中心”，实践黄色经济。他认为黄色经济不应只看钱、也不应只衡量该店铺会否播抗争歌曲与派不派水予游行人士，“系要真心支持班年青人”。他认为部份参与抗争的年青人最重视的是工作机会，也有很多年青人与父母政见不同无法在家生活，他的中心已有良心发型师与美甲师教导就职，有几十名学徒已可自食其力。

刚失去议员资格的区诺轩希望香港人视区议会的胜利为地区据点，从而主动为香港与地区岀力。而每人也应该为香港人的大游行宣传，人人做多一点。香港众志黄之锋认为“打国际线非常重要”，现在香港人向世界展示了香港不单止是中国的香港，还是世界的香港。