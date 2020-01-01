香港元旦百万人争民主大游行遭警方驱散，约400人被捕

2020年的第一天，众多香港人再次走上街头，重申反送中运动五大诉求。根据发起游行活动的香港民间人权阵线的统计，参加游行的总人数超过了去年6月9日的103万。这次游行活动行前获得了警方许可，但警方在活动申请时间结束前，提前强行驱散集会，并逮捕大约400人。

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已经持续数月的香港反送中抗争运动仍然没有停止的迹象。2020年元旦，香港民间人权阵线再次发起游行，口号是“毋忘承诺，并肩同行”。

游行活动此前获得了警方发放的不反对通知书。集会活动原本计划当日下午三点由维多利亚公园出发，但不到两点半，维园已经挤满了参加集会的人士，组织者只好提前20分钟宣布游行和平起步。

游行队伍行至湾仔区时，发生警民冲突。警方向示威人群释放催泪弹，并拘捕示威者，示威者则向警方投掷燃烧弹。警方于五点半宣布提前终止游行和集会活动，要求组织方在30分钟内疏散数十万参加游行的人群。

法新社发自香港的报道指出，防暴警察随即沿游行队伍部署开来，一些穿黑衣、戴着面具的示威者开始搭建临时路障。法新社记者在现场注意到，有些商店店铺遭到破坏。但此次游行活动中发生的冲突，远不像此前那么严重。

警方一名负责人此后通报表示，警方拘捕了大约400人，主要罪名是非法集会和携带武器。

游行活动组织者民间人权阵线当晚发表声明，谴责警方“腰斩”元旦游行，并认 为，“警方的相关言论充满谎言、误导及分化香港人。”而腰斩合法游行，“显示政府无意回应市民诉求，更严重侵犯市民参与和平集会的权利。”

根据民阵当晚公布的集会人数统计，有超过百万人参加了元旦游行活动，甚至超过了去年6月9日的103万人的记录。

香港自去年入夏以来即陷入前所未有的政治危机。导火索是林郑月娥政府试图推动的逃犯条例修订草案。港人认为，该草案一旦获得通过，任何被中国政府或中国司法当局指控违法的人都可以被送回内地受审，而近年来的所见所闻让港人担心目前仍然独立的香港司法将会由此屈从于内地任意拘押的司法制度。

港人持续的大规模抗争最终迫使港府收回了逃犯条例修订草案，但港人提出的五大诉求，尤其是独立调查警方暴力、双普选等均未得到正面回应。

民阵在1日晚发表的声明中”警告港府尊重民意，否则香港人绝对不会放弃，社会也因为警暴不会回复平静“。