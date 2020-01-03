亚洲周刊封香港警察风云人物作家董启章羞与为伍撤回入选作品

香港明报集团旗下的亚洲周刊，继多分大陆传媒将香港警队列为2019年风云人物后，亦锦上添花，推崇这支备受港人唾弃全球谴责的警队为去年度风云人物。作家董启章在面书发帖，批评该杂志已沦为宣传机器，刊格全无，并拒绝其作品《命子》入选同期该周刊的2019十大小说榜。

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该周刊在最新一期，以大篇幅盛讃港警是香港的“定海神针”、“守护天使”，在关键时刻，“影响了历史的进程，守卫香港的法治”。

该封面专题故事有四篇，首篇长达7000多字，形容警队是“最被扭曲、被辱骂”，但同时是“最被仰赖、最被敬重的群体”，全赖警察“让香港人寻回免于恐惧的自由”。文章以近九成篇幅重提过去半年反修例运动期间警队被起底及舆论批评的事。其余还有“港警面对的指责与流言”、赞扬警队情报奏效的“从星火同盟到重设政治部”，以及专访警察队员佐级协会主席林志伟的“用生命保护香港和市民”。

知名作家董启章今早（3日）在脸书发帖，表示拒绝《命子》入选“亚洲周刊 2019 十大小说”。他批评今期《亚洲周刊》内文“全为对香港警队的夸讃嘉许之辞，无视警队的累累暴行，毫无半点探讨之意，形同党媒宣传文稿”。立场偏颇，言论肤浅，“令人噁心”。认为《亚洲周刊》已经刊格全无，为表示抗议，拒绝作品《命子》入选同期之“亚洲周刊 2019 十大小说”，重申必须停止及彻查警暴。

《亚洲周刊》于1987 年 12 月正式创刊，是 Asiaweek 的姐妹刊物。1994 年 2 月，创办人之一纽西兰传媒工作者迈克尔·奥尼尔（Michael O'Neill）离开 Asiaweek，明报集团时代华纳集团收购《亚洲周刊》，总编辑为邱立本。

在亚洲周刊盛赞香港警队的同时，警方变本加厉进行大围捕，单在元旦一天就沿街截查464人，并控告其中287人非法集结。早前集体跳船退出监警会国际专家小组、曾批评监警会缺乏独立调查能力的英国基尔大学自然科学研究院院长Clifford Stott，2日在推特发帖，狠批警方元旦日的大围捕，是客观性地对基本法造成威胁。

Clifford Stott在推特分享一则港台新闻，内容为警方在记者会上否认滥捕，并称已多次警告没有人有权逗留在已被定义为暴动的现场。他在帖文中指，《公安条例》容许警方将活动定性为暴动，每个人身处现场已被渲染为不合法的行为，导致警方可以大围捕，但他认为此举是客观性地对保障和平集会自由的基本法造成威胁。

在去年9月，监警会今年9月宣布国际专家小组五名成员名单，由曾参与英国多场大型抗议活动和骚乱调查，并撰写涉公共秩序警务报告的前英国警察监察局总督察Denis O'Connor领导，其他成员包括Clifford Stott。Clifford其后在其推特发独立专家小组声明，指分析了监警会对本港示威活动的调查能力，指出存在三项缺陷，表明“监警会权力及独立调查能力不足”，亦不符合重视自由与权利社会的国际监警察组织标准，建议下一步仍需由独立机构深入调查，监警会回应称对帖文感到失望。其后至去年12月，五名国际专家集体跳船，指监警会的权力和独立调查能力明显严重不足，而在与监警会讨论过程中，并未达成任何共识，故决定正式退出工作。

不过港府及监警会却否认五人的集体请辞是“辞职”，只属完成阶段性任务而已。港府一直强调目前的体制足可监察警察执法违规问题，并坚决决绝成立独立调查委员会，调查警暴问题。