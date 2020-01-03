守门“风水狮”遭示威者火攻泼漆汇丰银行抢修“红烧狮子头”

香港汇丰银行总行门前一对铜狮不但已经有85年的历史，而且已成为这家全球性银行的一个标志，汇丰银行印制的香港钞票，很多都以这对铜狮为图案，有些老香港更言之凿凿形容这对铜狮并且兼具镇邪驱魔的风水功能，但踏入今年元旦，其中一头名为施迪（Stitt）的狮子遭到示威者火熏和泼红漆，又贴上黄色符咒，惨变“红烧狮子头”。汇丰香港区行政总裁施颖茵2日向员工发内部电邮指，银行已聘请专家，就铜狮进行评估及展开专业性文物复修工作。

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汇丰银行有别于其他中资国企银行，过去7个多月来一直幸免遭到示威者“拆屋装修”，然而近日却因为银行方面显然为了免招北京不满而取消“星火同盟”在该行的户口，并听从警方指令冻结该户口接近7000万元港币。星火同盟由于是一个众筹平台的基金，目的是为示威被捕者提供法律援助，但警方指控这个基金涉嫌洗黑钱，并拘捕基金的5个负责人，汇丰冻结户口此举遭到示威者不满，因此在近日的示威活动中，亦与中国银行等中资银行面临同一命运，除了风水狮子惨变“红烧狮子头”，汇丰其他的分行亦遭到纵火，自动提款机被砸。

该行官网公布，上周五暂停的旺角服务网点继续暂停，又一城分行及卓越理财中心，则因商场关闭而一直停业；7个只设自动柜员机的理财易中心，包括铜锣湾骆克道及礼顿道、湾仔轩尼诗道及熙华大厦、旺角豉油街、将军澳尚德邨、大埔翠屏花园等均暂停服务，直至另行通知。

施颖茵向香港员工发内部电邮。据悉，电邮中她提及“标志性铜狮”成为破坏目标，认为行为不合理及不当，“任何暴力都不能予以合理化”。行方决定将部份自动柜员机服务暂停，个别地区分行亦加设围板。她声称滙丰在港历练逾150年，“过去遇过很多挑战”，有信心继续服务客户及香港社区。

该行发言人表示，对铜狮被破坏“感到十分难过”，目前首要考虑是保障客户及员工安全，行方正努力复修受影响服务及设施；铜狮初步清洁工作仍在进行中，滙丰会聘请专家，协助评估及展开专业复修工作，预计过程需时，“铜狮雕像与滙丰和香港历史息息相关”，指必定尽力保护这重要文物。

香港汇丰目前的一对铜狮子在皇后大道中一号汇丰旧总行1935成立时已经开始摆设，其样本乃按照汇丰上海的一对老铜狮所铸造，而且还特别邀请上海当时的英籍雕刻家瓦格斯塔夫（WW Wagstaff）与同上海一名周姓老师傅打造，由于会操流利上海话的瓦格斯塔夫本人是个驼背，因此上海当年人人称呼他是“老驼背”，他的两个儿子也因此叫“小驼背”。后来二次大战发生，服役英国海军的长子阵亡，二子也在上海遭日军杀害。周师傅则跑到香港，之后一直为汇丰负责铜铸手艺工作。

有风水师傅称，汇丰的铜狮不能随便“离座”，否则压不住邪魔。1981年总行重建，一对铜狮移离本座，搬到附近地点作为过渡，当年却不巧遇上中英就香港前途谈判，港元港股暴跌。

这对铜狮，闭口者为施迪，另一开口作咆哮状者，名叫史提芬（Stephen）。事实上，这对铜狮在香港日治时代一度险被日军溶解，幸二次大战及时结束，但这次却仍然难逃遭到“红烧”的噩运。