香港真假警察难分两自称便衣警察劫走男子20余万

香港警察霸道执法在过去七个多月已是新常态，对警察执法时不但蒙面而且还拒绝出示委任证，休班后还可配备伸缩警棍和甚至手枪，香港市民已是耳熟能详，但有人怀疑趁此良机假扮警察行劫，两名自称警察男仔元旦日在屯门向一名老伯下手行劫得手20余万港元。

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警方消息指，一名63岁男子傍晚6时许途经屯门建荣街25号对开街头时，遇到各穿绿衣及黑衣两名男子，两人自称便衣探员，要求查身份证。该名男子无从查证，只有无奈照办之际，两人却突发难，抢去老伯手持的一代载了21万现金的纸袋拔腿即逃。

案发地点距离屯门警署仅200多米外，不过警方接报赶至后，贼人已逃去无踪。消息称，警方不排除贼人曾跟踪该男子，得悉他身怀巨款，才选择向他下手，探员将翻看附近闭路电视录像以便追缉贼人归案。

警方则表示，两名涉案男子均年约30岁、1.7米高。其中一贼人蓄短黑发，案发时身穿绿色外套及蓝色长裤的男子，健硕身材；另一名贼人则中等身材，身穿黑色长袖上衣及黑色长裤。

警员接报到场经初步调查后，把案件列冒充警务人员及盗窃，交由屯门警区刑事调查队第6队跟进，暂未有人被捕。

自从香港爆发反修例风波以来，警方霸道及偏袒性执法，成为诟病焦点，过去曾经有被捕者质疑警察身分要求出示委任证反被警察虐打事例；也经常发生警察假扮蒙面示威者突然发难进行逮捕或插赃嫁祸情况。警察对外界的投诉一律否认或置诸不理。