二万教师及支持者齐声谴责港府向教育界秋后算账

香港教育局长杨润雄早前接受大陆传媒访问，侃侃而谈反修例风波对教育界的影响，他说，倘若有校长维护被指控是煽动学生的教师，政府将会把他们“揪出来”，取消他们的校长资格。针对杨润雄的言论涉及白色恐怖，香港香港教育专业人员协会3日晚举行一场“无惧白色恐怖，坚守教育专业”集会，二万名教师和支持者坐满整个中环爱丁堡广场，不少教师更是下课后赶来参加。

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虽然杨润雄事后否认他的讲话涉及白色恐怖，更批评有人刻意曲解他的讲话，但教育界立法会议员叶建源指出，杨润雄的讲话已是对教师和校长们发出警告，令教师不寒而栗，教育局用投诉机制查教师，有教师因此不敢参加元旦游行，不敢在面书发言，不敢在教员室与同事“私下抱怨几句”。他引述已故教育界运动先驱兼民主党创党人之一对司徒华之言，鼓励一众教师，“教师是教育学生光明正大，踏实无惧的人”。

小学教师兼屯门区议员罗佩丽上台发言时透露，自已是其中一位被投诉的教师，形容投诉是无中生有，却仍然遭教育局无理追究。她想向教育局长杨润雄说：“局长你这样的做法是不会吓唬我们的。”她又表示，中共发动的文化大革命断送了一整代的知识分子，因此教育界必须阻止教育局将文革引入香港。

罗教师表示，教育局去年9月向其任教的学校表示收到有关她的投诉，指她于课堂上叫有参与游行示威的学生举手，并称赞举手学生是“good students”，又说“香港将来会有新国歌出现”，但她完全没说过上述言论。教育局曾派人员到校向校长了解，惟校长解释事件后，翌日却收到教育局来电指“上头不接受解释”，其后罗便收到教育局信件，要求她书面逐一就指控解释。

她说，教育局附上的投诉信亦无上下款，令她无法得知投诉人的身份。罗佩丽回覆教育局时质疑有关指控失实，认为匿名投诉令其名誉受损，要求教育局提供投诉人姓名，她可能会作法律追究，却遭教育局拒绝。

另一位上台分享的是家长联盟发言人张艳璿，她批评杨润雄的废话是黑色恐怖，教坏学生的其实是大话连篇的高官及不断开枪打人的警察，她的女儿已表明不想被迫唱国歌、不想再在香港受教育。她呼吁家长与教师站在同一阵线，坚守下一代未来。

天主教香港教区荣休主教陈日君枢机表示，在现今充斥谎言的社会，教师应坚守真理、公义及爱心，拒绝做政府的应声虫。

从事幼儿教育的卓老师告诉苹果日报，指幼稚园也都感受到压力，教师已经全部噤声，“其实很小的小朋友都知道发生什么事，但老师避之则吉，变相一丁点的讨论空间都么有”。