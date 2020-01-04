北京宣布撤换香港中联办主任

据中国官媒新华社消息，中国国务院今天1月4日宣布,免去中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任王志民的职务，由中共山西省委书记骆惠宁接替。“中联办”是北京政权在半自治区香港的存在象征，曾被抗争者扔鸡蛋和涂鸦。

广告 继续浏览后续

据中国媒体介绍，罗惠宁比王志民大三岁，出生于1954年，浙江义乌人，曾在安徽，青海，山西任职。他现在是中共19届中央委员，上周被任命为中国人大财经委员会副主任委员。

62岁的王志民在2017年9月接替张晓明，出任中国驻香港中联办主任。张晓明当年离开中联办后，接掌中国国务院港澳办主任。而王志民未来官途去向尚不明朗。

香港中联办是1997年香港回归中国后，北京政权在前英国殖民地香港的代表机构。按照中英双方就香港回归达成的协议，香港在回归后，应该继续享受“一国两制”保持50年不变。也就是在2047年之前，香港作为半自治区，700多万香港居民可享有中国内地居民所没有的司法独立和言论自由。

去年6月香港爆发反逃犯修例运动，并扩展为一场经常带有暴力的示威抗争运动。香港民主派活跃人士指控北京当局逐渐蚕食香港的自由与法制，要求进行民主改革，在香港实施真双普选。

北京香港中联办作为北京当局在香港存在的象征，曾多次成为香港示威者锁定的攻击目标。去年7月中联办的门面被示威者投掷鸡蛋和涂鸦。北京当局谴责这个行为，表示绝不容忍这样的行为，并要求惩罚肇事者。