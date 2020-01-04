武汉肺炎病例飙升香港定性为“新型传染病”惟只采取“戒备”级别

湖北武汉不明肺炎疫情有失控之虞，感染人数由上月31日公布的27人飙升至昨日的44人，严重病例亦由7宗急升至11宗。因应国家卫生健康委员会通报的信息，港府3日宣布将武汉不明病毒性肺炎病例群众个案列为“对公共卫生有重要性的新型传染病”，但在三个严重应变级别下，仍然列为最初步的“戒备”级别。有专家认为，因应大陆很大机会出现新品种冠状病毒，政府应立即提升应变级别，由现时戒备级别提升至“严重”级别。

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卫生防护中心3日晚发出新闻稿，指由12月31日已开始加强监测，而鉴于武汉最新情况，修订监测准则，扩大监测范围。医生如发现任何病人出现发烧及急性呼吸道感染征状或肺炎病征，并曾于病发前14天内到访武汉市（不论曾否到过街市或海鲜市场），应通报卫生防护中心。前晚政府于记者会指，若病人出现相关症状及曾到过武汉街市或海鲜市场，才需转介公立医院治疗及跟进。防护中心总监黄加庆当时解释，是根据当时资料制定监测标准，会留意有否需要修订。

卫生防护中心又指，已加强港口卫生措施，3日起于机场增设额外的红外线热像仪，专为由武汉市抵航班的旅客作体温监测，并于高铁西九龙站增派人手，为入境旅客作体温监测。若发现有相关病征及旅游史，会即时转介至公立医院接受隔离治疗及跟进。昨天再致函全港医生及私家医院，呼吁加强留意及通报符合加强监测的个案。

香港医管局3日再公布多两宗曾于过去14天到访过武汉，并出现发烧、呼吸道感染或肺炎症状的病例，两名分别12岁及41岁的女病人，3日于玛嘉烈医院接受隔离治疗，令怀疑个案一度上升至五宗。不过，本港卫生防护中心表示，五宗怀疑个案中，有三宗证实感染甲型H3流感病毒，包括3日公布的该两个怀疑个案及前日接获呈报的一名14岁男童。不过，周二入住屯门医院的女子及早前接报于玛嘉烈医院留医的44岁男子仍未有化验结果。

卫生防护中心发言人解释何谓“对公共卫生有重要性的新型传染病”时表示，此等传染病“是指此前不知道能令人类致病的病原体所引致的任何传染病，但由于其特性或已改变，故不论其是否具备在人与人之间有效地传播的能力，人类亦会受到感染。这类疾病可能在国际间传播，引致公共卫生紧急事件。现时武汉出现的病毒性肺炎病例群组个案可被视为一种‘对公共卫生有重要性的新型传染病’”。政府会因应最新的科研实证和发展，不时评估风险，启动或解除应变级别，并采取相应的防控措施。

香港大学微生物学系教授胡钊逸告诉苹果日报，大陆短时间内增加17个案，情况令人非常担忧，也显示大陆需再提升控疫措施；疫情维持有25%病例属严重，比例属高。他指若大陆感染控制措施做得好，如于涉事市场的清洁及屠宰动物做得够彻底，并能将有病征病人立即安排入院有效隔离，理论上不应再有新个案，如1997年本港爆发全球首次人类感染禽流感，一直有人受感染；直至杀鸡后才无新增个案。

胡教授说，目前大陆应加强涉事市场的消毒及屠宰动物，甚至将街市附近范围也封锁，不准人进入，避免有人再进入街市附近而感染病毒，令病毒有机会扩散。胡又指出，现时病例升幅不算惊人，最重要是阻止病毒扩散到社区，假如有人染病后没入院隔离，而在社区将病毒传播他人，及出现人传人情况；若病毒扩散至社区，更难辨别真正患者，增加控疫难度。

据香港大学微生物专家袁国勇日前据初步信息分析，这次武汉出现的不明肺炎，可能是动物传人的病毒，而据苹果日报报导，大陆方面已掌握引致今次武汉不明肺炎的病毒，很大机会是由动物跳到人的新型冠状病毒，但与沙士冠状病毒不完全一样。

