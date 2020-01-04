澳门否认隐瞒有武汉旅客患肺炎症状称目前人已离开

网上盛传澳门有一名来自武汉的旅客发烧多日但拒绝到医院求诊，该旅客居住的金沙城中心又有一名服务员收拾房间后怀疑发烧。澳门当局对上述传闻予以否认，声称传闻中的武汉旅客并无肺炎症状，目前人已离开澳门，金沙城也没有员工感染肺炎。

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武汉市出现不明原因肺炎群集病例的情况，目前已确诊病例达到44宗，当中11宗严重，在疑似非典疫情的阴影浓罩下，据称可以防治流感的板蓝根中药，目前已被抢购一空。

根据澳门传媒“爱瞒”报导，有获市民反映，指澳门金沙城中心有一名来自武汉的旅客，发热多天不愿前往医院就诊，“酒店都没有办法”，事件已通报卫生局，他又提到“有整理房间的员工发烧肺炎，我听到之后很担心”。

对此，澳门卫生局迅速回覆传媒查询，指根据金沙城中心医疗室的报告，有一名来自武汉的旅客于元旦当晚因发热到医务室就诊，当时并无肺炎征状，中心医生翌日再次跟进患者情况时已退热，并在随后离开澳门。金沙城中心报告近日亦没有如传言中称有员工患肺炎的情况。

澳门卫生局又表示，截至今日下5时，澳门仅在科大医院接获一名71岁女性武汉游客出现不适的报告，患者于去年 12 月 24 日由武汉来珠海，30 日到澳门，于 1 月 2 日出现发热及咳嗽症状，经检查后证实为急性支气管炎，病情一般，并无肺炎表现。

而就有社交媒体传言：“卫生局发出的通知：这次的流感很严重……”，澳门卫生局澄清，并无发出相关消息，当局消息会通过政府新闻局、卫生局网页或官方微信发放。

澳门上个月才庆祝回归20年，中国主席习近平偕同中央官员亲自到澳门出席庆典，并为新一届政府主要官员主持宣誓就职仪式。习近平在致辞中赞扬澳门为一国两制成功的典范，澳门的例子足可证明一国两制是“完全行得通、办得到、得人心的”。