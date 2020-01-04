蔡竞办发言人称「支持统一就是叛国」引发大反弹后辞职蔡英文紧急灭火

台湾总统蔡英文竞选办公室发言人林静仪因为在接受德国之声访问时宣称「主张与中国统一就是叛国」引发各界反弹，昨天在压力下宣布辞去发言人职务。由于再过一个礼拜就要投票，为平息众怒，蔡英文今天在脸书发表三点声明，强调「我们从来不会把不同的政治主张视为叛国。」

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德国之声记者问到民进党台独路线的问题，林静仪回答时，先说「我们现在就是一个独立的国家，名字叫中华民国」，但记者不断追问，最后林静仪说，如果蔡英文连任，而且民进党未来在立法院可以有三分之二以上席次，就会往重新修改国名、国歌的路上走。

记者想要确认，于是追问「你刚才说民进党政府连任，可能要推向台独？」林静仪警觉地说「我没有说民进党政府连任要推向台独。我是说，如果要更改国名、国号，我们必须要有四分之三跟我们同立场的立法委员在国会里面」。

记者又问，所以你们不在乎那些想要跟中国统一的人？接下来林静仪自己用了「叛国」的自问与自答。她先自问：「认为跟中国统一，是不是叛国？」然后又说「不断威胁要用武力来入侵我们，那么这样的主张在国家来说是叛国的。」

专访内容发表之后，台湾法界、学界一致挞伐。东华大学教授施正锋说，好不容易走过刑法一百条处罚思想犯的年代，林静仪这番话带有思想审查意味，又回到威权时代的不安感。一位检察官说，统一或独立均属言论自由，若论及犯罪，就是处罚思想犯。也有检察官说，如果主张统一就算叛国，喜乐岛主张台湾独立，其他团体主张成立台湾国，是否也算叛国？

事情发生后，林静仪对外解释说，她是在半小时访谈中用词不精确引起误解。不过，德国之声专访的标题也是「支持统一就是叛国」。蔡英文竞选办公室和其他干部不断发声明澄清，今天蔡英文更在她个人脸书发布对这件事的三点立场。

一、民主是我们守护的核心价值，我们从来不会把不同的政治主张视为叛国。在台湾，统独争议一直都在，但也都受到言论自由的保障。过去的威权政府，曾经把不同的政治主张视为犯罪，才形塑了白色恐怖的那段历史；而民进党从民主的信仰起家，我们绝对不会重蹈覆辙。

二、即使政治立场不同，我们还是可以团结成为一个国家，而且不是团结在一言堂之下，而是共同相信，民主机制会帮助我们找到最大公约数。而中华民国台湾就是我们的最大公约数。她在辩论会讲得很清楚，我们的国名是中华民国，主权在2300万人手上。因此没有修改国号的问题。

三、她重申，担任中华民国总统最重要的责任，就是维护国家的主权，维护台湾人自由民主的生活方式。

韩国瑜竞选办公室批评说，一群处心积虑想要消灭中华民国的政客，竟然还有脸来参选中华民国的总统，和担任中华民国的立法委员，实在非常荒谬；二○二○年大选就是一场中华民国的生死存亡保卫战。

国民党中央表示，蔡英文政府应厘清立委林静仪「主张统一就是叛国」的说法，国人同胞要想清楚当前台湾的处境，珍惜民主自由，爱护中华民国。

新党发言人王炳忠说，林静仪的谈话绝非她个人意见，而是不经意说出民进党、蔡英文的心声；刑法一百条修正放宽，主张台独是言论自由，结果现在竟反控依照宪法、主张统一者是叛国，可见蔡英文心中的中华民国，根本是台独借壳的假中华民国。