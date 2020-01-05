官方背景怪论：骆惠宁老迈之龄临危受命香港喧闹因此应该休矣

临危受命到香港出任中联办主任的前山西省委书记骆惠宁，根据有官方背景的大陆政论公众号“牛弹琴”今天（5日）发文表示，从骆惠宁之任命可以分析得出一个结论，即这是“三个前所未有”的任命，也因如此，“香港的喧闹，也确实该结束了”。评论的其中一个“前所未有”，就是骆惠宁已过退休之龄。

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根据网上所传，“牛弹琴”公号创建人是新华社旗下环球杂志副总编辑，新华社、人民日报客户端都因此经常推送文章。

“牛弹琴”5日就香港中联办主任突然换人一事发表评论指出，关键时刻，中联办主任换人了。中联办非常重要，中联办主任相当关键。新主任骆惠宁日前刚刚就任第十三届全国人大财政经济委员会副主任委员，此前曾担任青海和山西两省的省委书记。

文章认为，两省前省委书记赴香港，这一任命前所未有。文章分析指出，第一，香港回归后，还未曾有过地方省份一把手出任中联办主任的，尤其是曾担任两省省委书记赴香港就职，这样的资历，前所未有。

第二，骆惠宁出生于1954年，即使按正部级，也到退休之龄，这样的年龄，仍让他到香港，也是前所未有。

第三，12月28日，骆惠宁刚刚被任命为第十三届全国人大财政经济委员会副主任委员，一个星期后，又担纲重要使命，这样的时间点，也是前所未有。

文章最后称，不拘一格的用人之策，也应该是看到了骆惠宁丰富的工作经验，尤其是地方工作经验。他两省“一把手”的资历，更显示出中央对当前香港事务的特别重视。香港的喧闹，也确实该结束了。

尽管这个牛弹琴公众号有着官方背景，但根据不少大陆网民表示，它的发文“貌似在紫禁高墙，窥测政治八卦，洞悉领导人心理，实则一点信息量都没有，就是瞎咋呼”、“总是用一些‘信息量大’‘丰富内涵’‘意义深刻’来描述没什么意思的东西”、“牛弹琴的文章刚接触感觉很有道理，认为比较有深度，不过长时间看下去应该都能感到这是一个一味吹捧拍马的公众号了吧”。