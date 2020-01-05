林郑月娥欢迎骆惠宁来港履新 顺便感谢王志民“青年工作的热忱”

根据香港政府新闻处发稿，就国务院任命骆惠宁为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（中联办）主任，行政长官林郑月娥1月4日发表声明欢迎骆主任履新，并顺便感谢被中央免职的王志民对香港的热爱，“特别是对青年工作的热忱和支持”。

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林郑在欢迎声明中指出，她和特区政府欢迎骆惠宁出任新职，又指骆主任前年底以山西省委书记身分率团访港，“我与他就晋港合作有很好的交流，亦感到他对香港的关心。我深信骆主任会继续带领中联办，与特区政府共同努力，贯彻落实《基本法》及‘一国两制’，以确保香港的繁荣稳定，并推动香港融入国家发展大局，促进内地与香港关系进一步正面发展”。

声明同时指出，林郑和特区政府十分感谢离职的王志民过去两年多对坚守一国两制和支持特区政府依法施政所作的贡献，特别是在过去7个月，香港经历前所未有的社会动荡，他一直带领中联办坚定支持特区政府遏止暴力丶维护法治的工作，并给予特区政府信心和鼓励。林郑说：“我自2006年开始已在政府不同工作岗位与王志民合作推动特区与内地事务，深深感受到他对香港的热爱，特别是对青年工作的热忱和支持，借此机会向他表示敬意和致以由衷的感谢。”

王志民自2017年9月来港出任中联办主任，至今可说是最“短命”的主任。他来港初期一度试图积极拉近与港府、港人的距离，他曾公开说“西环同中环行埋”，意思就是中联办要与特区政府手牵手合作无间，但这番努力不但未竟全功，甚至还招惹外界批评高调介入香港本身事务，之后更因港府硬推逃犯条例修订而身陷泥沼。王连番力挺港府修例，甚至曾在中联办向港区人大和全国政协下旨撑送中。结果反修例运动令建制派丧失大量区议会议席予民主派。

至于林郑月娥对王志民特别推许的青年工作，尤其令人感到有点莫名其妙。特区政府罔顾民意在去年硬要推出备受港人疑虑的逃犯条例修订案，提案6月交给立法会讨论以及三读之际，民间社会爆发反对浪潮，迄今仍未平息，参与这次反政府运动的人士，以香港的青年和学生居多，而众多的民意调查亦发现，香港人心仍未回归者，又是以青年居多，王志民对“青年工作的热忱和支持”，显然未能反映在社会的实际层面上，林郑月娥却予以特别的感谢，予人有“离地”和不符事实之感。

特区政府在2018年3月成立一个青年发展委员会，由当年是69岁的政务司司长张建宗兼任主席，成员则包括副主席刘鸣炜和成员霍启刚等富二代，编制归于民政事务局旗下。该委员会之后成立一个以配合大湾区发展为主要目的的“青年发展基金”，但对香港大众青年所提供的实际服务，却乏善可陈。