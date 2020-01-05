美保守派理论大师形容香港运动震撼全球又批评彭博媚共

美国保守派理论大师乔治·威尔George Will在华盛顿邮报撰文称赞香港人在2019年的反政府运动为“英勇的起义”，甚至比拟为当年列宁的革命，形容香港这场运动是“震撼世界和摇动中国政权的235天”。当年美国左派记者兼作家瑞德John Reed曾目击列宁的布尔什维克为期10天的革命，之后撰写一本名为“震撼世界的10天”的著作，对当年的美国左翼思潮起了巨大的影响。

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文章指出，4月3日北京在香港提出逃犯条例修订，本身既是一条“卡夫卡式又是奥威尔式”的法律。卡夫卡的《审讯》描述一名银行职员无端蒙受不白之冤的荒谬；奥威尔的《1984》则是讽刺独裁政权对人民自由的监察和侵害。

威尔的文章指出，香港区议会的惨败，证明用钱收买人心是有其局限的；而台湾在两星期不到又将举行总统大选。中国领导人习近平今年1月在演说中，特别提到台湾事关中华的振兴，如果，而且有可能，蔡英文在明年1月11日的选举中胜出，台湾将与香港一起唾弃“一国两制”这个可逐步扼杀自由的制度。

文章指出，30年前的秋天，柏林围墙倒下，苏联开始瓦解，当年全球有大约15亿人民活在共党政权之下，今天同样也有15亿人活在共党政权下，但1989年当时的数字，乃全球人口的29%，今天这个比率已降到20%，但其中89%的人，活在中国不断收紧的列宁式统治，而其中不可亵渎的信条，就是挑战党的权威。

今年我们获悉数以百万计的人被关进中国西北有如苏俄古拉格式的集中营，2020年我们或许不会再经常听到那些既愚蠢又倔强的商人的语无伦次。纽约时报刊登超过400页有关中国新疆集中营的机密文件才51天之前，憧憬总统宝座的商人彭博还说中共的领导人会“聆听人民的声音”，“习近平不是一个独裁者”。

文章指出，或许有一天彭博在2019所讲的话，将会跟1930年代林德伯格Charles Lindbergh等人所说“独裁者将成为未来的潮流”那般的载入历史。

身为彭博新闻通讯社创办人的彭博（Michael Bloomberg）曾经是纽约市长，他已宣布出马竞选2020年总统大选。

普立兹得主乔治·威尔去年的著作《保守派的感性认识（Conservative Sensibility 笔者暂译）》，成为2019年纽约时报畅销书之一。英国的独立报形容威尔本人已超越美国的党派政治论述，而自成一派。