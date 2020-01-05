路透月前已报道王志民将卷铺盖原因“只会跟权贵把酒言欢”

路透社早在11月26日的报道中，透露了王志民将被撤职的消息。报道引述两名了解内情的消息人士支出，北京对王志民不满意的其中一个原因，是“中联办只会跟香港的权贵阶层把酒言欢，隔绝于大众人民之外”。这篇报道当时还遭到外交部的否认，指报道属于“假新闻”。

广告 继续浏览后续

报道指出，亲北京的建制派在区议会选举中的大败，更会对中联办面临更大的压力。民主派在该次的选举中，赢得几乎九成的议席，而他们竞选的口号，就是反对北京对香港自由价值的侵蚀。

中国外交部当时否认路透的报道，并在其官网刊登声明称，“不论香港情况有何变化，中央政府维护国家主权、安全和发展的决心是毫不动摇的”。

国务院港澳办则没有回应传媒的查询，香港政府特首林郑月娥亦拒绝评论相关的报道。

报道同时又披露中共已在深圳的紫荆山庄设立一个香港危机中心，紫荆山庄是香港中联办拥有的物业，过去也曾是监察香港的危机中心。2014年香港发生雨伞革命时，中央资深官员曾进驻紫荆山庄，方便观察香港局势。

报道又引述6名了解内情人士指出，在这个绿意盎然的别墅里面，来自中央的官员对香港局势进行沙盘推演并且下达命令，也曾召唤香港主要官员亲自到深圳，当中包括林郑月娥。其他被奉召到紫荆山庄者，还包括香港一些商界领袖和建制派人士。

报道引述两名人士披露，紫荆山庄这个危机中心的重要性，可从中国领导人习近平每天都收到一次汇报可见一班。

一名与中国官员交往深厚的深圳商人告诉路透，紫荆山庄已经成为一个“前线指挥中心”，当局在哪里协调以及监察香港局势，“里面都挤满了人”。