香港上季PMI创21年新低 反映GDP跌5%

根据全球商业信息供货商IHS Markit最新报告，香港上月采购经理指数(PMI)按月回升至42.1，显示产出量与新订单量跌幅收窄，但跌势仍然明显，商业信心维持负面。结果导致香港去年第四季PMI平均值只有40，创下二十一年半调查历史以来最低位。

广告 继续浏览后续

IHS Markit的报告指出，香港私营经济在去年底陷入严重低迷，主要受政治风波及贸易谈判紧张拖累，而上月份数据显示，政治动荡仍未平息，企业业务量与新增销售额继续大幅倒退，但跌速已较去年11月回软，由38.5回升至上月的42.1。企业期内从中国内地新接的订单量已连跌二十个月，紧缩率是该项调查自2005年3月开展以来的高位，销情下滑导致积压工作水平进一步紧缩。

PMI 指数是基于新订单、产出、就业、供货商供货时间、采购库存等五个单 项指标计算结果，若数值处于 50以上，即代表整体经济好转。

IHS Markit首席经济师Bernard Aw分析，去年第四季的平均PMI数值反映香港本地生产总值(GDP)下跌约5%，经济衰退在去年底亦加剧，鉴于目前未见任何迹象显示政治紧张局势缓和，经济难以迅速好转，相信随着上月新接订单量继续萎缩，企业营商信心仍处历史低位，企业会再度大幅缩减采购活动和库存水平。

报告续称，业界看淡今年经营前景，反映市场情绪的产出预期指数仍在低位徘徊，主要受政治危机的不确定因素影响。