特首林郑月娥：可与中联办骆惠宁合作无间

香港行政长官林郑月娥将于本周内与新任的北京中央政府驻港联络办公室(中联办)主任骆惠宁会晤，林郑月娥表示，双方可以合作无间。有关言论，较她之前只要求中联办「积极支持」港府工作，有所不同。而她亦不愿评论外间其他猜测，包括合作会否令北京的中央政府进一步干预香港等问题。

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曾传出不喜欢中联办前主任王志民插手香港内部事务的特首林郑月娥，今(7日)早在出席行政会议前表示，上周已发表声明，表示非常欢迎骆惠宁主任履新，会与对方紧密合作，紧守「一国两制」和《基本法》，令香港重回正轨。她指香港过往发生的事令人痛心，她作为行政长官有很大责任及承担，令香港重新出发。她相信，可与骆惠宁合作无间，但对外间其他猜测，表明不作评论。当被问及双方如何合作，以及合作会否令北京的中央政府有机可乘，干预香港事务，她表示，没有补充。

她透露，将于本周内与骆惠宁见面，但不评论前主任王志民的免职原因。

翻查纪录，中联办于2017年9月22日公布王志民出任主任一职，林郑月娥在当月28日与王会面。林郑月娥当时向王志民表示，深信中联办会「积极支持」港府工作；但王志民显然不满足于光是支持，他在上任不足四个月后公开表示，「中环、西环行埋(有关系亲如夫妻、走在一起的意思)一齐几好」，由于香港一向以所在地中环称呼港府、以西环指中联办，王志民的言论惹起关注。其后，中联办介入香港事务日深，王志民亦不时就香港内部事务发言，包括备受争议的《逃犯条例》修订工作。

另一方面，林郑月娥则公开表述希望港府自行解决事务，到了去年3月，二人一同出席慈山寺佛教艺术博物馆剪彩，出资兴建的长实主席李嘉诚与林郑月娥握手后，一手拉着身旁王志民的手，另一只手则伸向林郑月娥，但她没有理会王志民伸出的手，未几望表后离开。有评论指，这幕显示二人不和公开化。