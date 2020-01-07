视频：台湾大选前夕回放法专家谈两岸关系

法国知名学者，法国国际关系学院（IFRI）亚洲中心研究员迪-羅謝女士 （Sophie Boisseau du Rocher）与 法国智库托马斯·摩尔学院（Institut Thomas More） 中国问题研究员 杜波（Emmanuel Dubois de Prisque） 2019年年初推出新作：中国与世界，就是其中之一， 该书的书名一词多意，也可以翻译成中国是世界。两位作者发表此书的目的是为了让法国，乃至欧洲的读者了解一个真实的中国，而不是他们臆想中的中国，他们认为，只有在知己知彼的前提下，才能够展开真正的对话。该书还披露了许多外界鲜为人知的事件: 例如,OCDE 经济合作与发展组织如何在中国的压力下在一份文件中将台湾除名;中国如何一步一步地夺取对国际标准制定机构ISO 的掌控权等等。法广就中国与西方的关系，台湾问题，华为问题以及一带一路等议题采访了以上两位作者。以下是访谈中有关台湾的内容。

广告 继续浏览后续

台湾大选前夕回放法专家谈台湾未来

法广： 您们在书中有关臺湾章节的最后结论是，臺湾目前似乎进入了一条死衚衕，要走出死胡同，北京使用武力似乎已经不再被排除。在你们看来，除此之外，臺湾是否还有别的出路？

Emmanuel Dubois de Prisque： 我们当然希望除了武力之外还有别的出路。但是我们知道武力收复台湾2005年中国人大已近就此立法，十分诡异的是人大立法的当年也是马英九执政期间两岸关系比较温和的时期。我们在书中试图阐述的观点就是北京与台北的立场事实上南辕北辙，北京的目的是要收复台湾，而台湾民众却越来越重视台湾的主权，我们先不谈独立，因为独立这是一个十分复杂的概念。不过，虽然双方的目标完全相左，但是我们也可以想象如果是中共政权内的温和派掌权，北京在继续要求收复台湾的同时放弃使用武力，向台湾明确表示不会强迫台湾回归祖国。而今天的北京官方的立场自相矛盾。中国主席习近平在今年二月二日的演讲中表示中国人不打中国人，而与此同时又表示不排除使用武力对付台湾，那对北京来说，台湾人究竟是不是中国人？北京是否有可能走出自己的自相矛盾的立场，就短期而言，似乎比较困难。但从更加长远的角度来看应该是有可能的。同样，倘若北京政府的立场转向温和，台湾方面也可能调整立场，承认台湾文化对中国文化的从属性，因为这也是事实。台湾文化属于中国文化，在台湾否认这一点人无疑是在撒谎。当然从政治的角度来看，又另当别论。事实上，目前的台湾政府已经开始承认这一点。但是，这些事件的发生都必须首先创造条件，而今天从短期来看，台湾与大陆的关系只会越来越紧绷。

法广： 除了两岸之间自行解决问题之外，国际社会是否有可能充当调解角色？欧盟议会有议员呼吁欧盟承认台湾独立，同样美国国会中也有议员提出类似的观点。台湾政界也有人呼吁要求获得联合国的承认，你们认为类似的设想是否可行？

Sophie Boisseau du Rocher： 我认为这种设想是不太可行的。或许台湾确实可以向联合国提出申请，但是，很难想象北京会接受台湾的要求。随之很可能出现的就是一种极端化的反应，这无论是对北京还是台湾都毫无益处。所以，我认为这并不可行。

Emmanuel Dubois de Prisque：台湾加入联合国是台湾民进党多年来的呼吁，但是多年来却遭到台湾的盟国们的反对。所以，目前唯一的可能就是增加台湾的邦交国，开拓台湾的国际外交空间。但是，今天的形势却恰恰相反。最近有四，五个台湾邦交国倒戈投向北京，尽管美国政府对他们施加压力。今天台湾仅仅与17个国家拥有外交关系。在非洲只有一个，其他都是一些太平洋小国以及梵蒂冈。梵蒂冈是否会因为北京的压力而与臺湾断交，今天还是一个未知数。梵蒂冈的地位十分特殊，梵蒂冈在歷史上从未与任何国家断交，梵蒂冈甚至与德国纳粹也维持了外交关係，所以，梵蒂冈是否会与臺湾断交，这是一个值得关注的议题。今天梵蒂冈因为中国教徒的问题似乎正在考虑这种可能，不过，这依然是一个十分敏感的话题。

法广： 您们在书中讲述了一个十分令人震惊的故事：经济合作与发展组织在北京的要求之下将臺湾的名字在一个官方的报告中除去，而中国并非经合组织成员，经合组织为何要屈服於来自北京的压力？

Emmanuel Dubois de Prisque：我们在开始撰写这本书的时候曾经向金和组织提出了书面的提问，但是，他们并没有回答我们的提问。这件事确实十分诡异。因为经合组织的报告涉及的是假冒商品，但是，由於报告将臺湾排除在外，在涉及中国的内容中外界很难了解其中是否包括臺湾，所以，这份报告的数据事实上并不可靠。所以这份有关假冒商品报告本身就是一个假冒商品。这是十分可笑同时也是十分可悲的。如果我们瀏览一下经合组织的网站，上面都是透明，法治等等，而事实上却恰恰相反。