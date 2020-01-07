香港拟把与武汉不明肺炎列入可强制隔离的呈报个案 有议员忧难执行损人权

中国武汉爆发神秘肺炎，香港监察个案至少增至23宗，暂未发现与武汉相关的不明原因肺炎个案，但为了堵塞现时无法强制隔离不明发烧人士的漏洞，港府决定本周内刊登宪报，把「严重新型传染性病原体呼吸系统病」纳入为法定须呈报的传染病，并可即日生效。本身是医生的立法会议员郭家麒和陈沛然都对修例有保留，指现时中国内地给出的资料不足以支持立例，而「严重」或「新型」的范围亦太广泛，容易赋权当局把不相关人士纳入隔离行列，影响港人人权，亦会吓怕外人来港。

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食物及卫生局昨日召开跨部门会议后于深夜宣布，会全速修订《预防及控制疾病条例》，将「严重新型传染性病原体呼吸系统病」纳入为法定须呈报的传染病。行政长官林郑月娥今(7日)早出席行政会议前表示，会以「先订立、后审议」的方式，于本周内刊登宪报，把这种新型传染病纳入条例，将未明原因而对呼吸系统有影响的新型传染病纳入附表，以采取其他防疫行动，包括有更大权力隔离和检疫涉及疫情的病人。

她又指出，明白市民关注来自武汉的高铁列车情况，已决定加强防御措施，由昨晚起，每日两班经武汉抵港的高铁列车，每名乘客均须经额外手提式测温器测量体温。

武汉不明肺炎个案至昨(6日)天维持在59宗，7宗为重症，但当地疾控中心主任李刚向中国传媒表示，随着扩大不明原因病毒性肺炎病例的搜索范围，怀疑个案料会增加。不过，世界卫生组织现阶段不建议对中国实行旅行或贸易限制，只要求有病征人士向医护报告旅游史。

澳门方面，直至昨日下午，从武汉返澳门后出现发烧及有呼吸道症状的个案增至8宗，当中7宗确诊为流感或普通感冒等病毒感染，余下一个病例仍在接受隔离治疗，但该病例没有到过武汉华南海鲜城，并已退烧好转。

香港方面，据中文大学医学院呼吸系统学讲座教授许树昌了解，中国内地可能须要数星期才能完成基因图谱排序，目前较大机会是新型冠状病毒。由于内地未公开病毒基因图谱，意味香港难以缩短快速测试所须时间。

发烧陆客拒留院揭呈报漏洞

在未能查清「新型」病毒之前，香港发现监察机制出现漏洞。事缘有私家医院5日接获一名月初曾到武汉、声称发烧及有呼吸道感染的45岁中国女病人求医，并已安排隔离及测试，但她当晚要求离院，以便照顾尚在酒店中的年幼女儿。医院考虑病人临床情况及快速测试对流感等一般病毒呈阴性，咨询卫生署后，获悉没有法律基础发出隔离令，于是容许她出院。不过，病人报称入住的酒店表示，没有该女子的入住或订房纪录。

感染及传染病专科医生曾祈殷表示，不明肺炎不属《预防及控制疾病条例》指明须呈报的「对公共卫生有重要性的新型传染病」，如果病人拒绝隔离或检疫，卫生署没有法定权力处理，呼吁港府尽快堵塞漏洞。

立法会医学界议员陈沛然和公民党议员郭家麒均对修例有保留，认为「严重」、「新型」等字眼难以定义，医护界无法决定何时终止隔离，容易引起混乱。

郭更忧虑，修例会给予卫生署过大权力，容许该署人员可随意拘留任何他们认为有严重新型传染病者。他不满港府不采取其他对人权较少损害的方法，例如仿效台湾上来自武汉的航班检查，又或减少高速铁路停靠武汉，「一跳就跳到立法」，忧虑此举不单影响港人，更可能令外来者却步。

不过，建制派的立法会卫生事务委员会主席蒋丽芸和副主席陈凯欣均同意修例，认为港府是在权衡轻重后，以「防疫从严」的原则立法，期望日后港府向卫生人员解释如何界定「严重」、「新型」。