总统选举投票前大造势 韩国瑜台北称聚百万人力挺 蔡宋也拜票

距离台湾总统大选不到两天，3名候选人继续加紧拉票。代表国民党的韩国瑜周四 (9日)发出总动员令，号召百万人傍晚到台北总统府前凯达格兰大道造势，党内多名重要人物、15名县市长均先后出席支持。蔡英文今晚从新竹到桃园沿途拉票造势。宋楚瑜则主力在桃园、新北拉票。

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据东网今天报道说，韩国瑜发动百万人凯道造势，大会宣布已达标。

距离台湾总统大选不到两天，3名候选人继续加紧拉票。代表国民党的韩国瑜周四 (9日)发出总动员令，号召百万人傍晚到台北总统府前凯达格兰大道造势，党内多名重要人物、15名县市长均先后出席支持。截至晚上9时20分，大会宣布现场人数已达100万人；而韩国瑜于晚上8时45分抵达大会现场。

据东网记者现场直击，位于凯达格兰大道韩国瑜的造势大会万人空巷，支持者从台湾各地涌到大会，手持标语、挥动国民党党旗撑韩。国民党主席吴敦义表示，选举将决定台湾与国民党的前途，扬言必定要“下架空心蔡（蔡英文）”。国民党中常委江硕平表示，本次造势将是有史以来最盛大的凯道集会，预料人数至少破50万，目标达到100万。

该报道说，蔡英文同日与竞选车队，高举“我陪你一起养孩子”标语，从新竹到桃园沿途拉票。蔡英文表示，对手的竞选广告铺天盖地，希望选民能集中支持她。而她致词期间麦克风一度出现故障，令她瞬间“被消音”，场面相当尴尬。她将在晚上到宜兰及基隆举行造势晚会。蔡英文同晚亦有造势活动，指台湾人民不想回到过去，要阻止国民党班师回朝，否则台湾便会交由一个只会说空话的总统，回到九二共识，靠中国大陆过日子的时间，吁支持者要有信心和勇敢相信民主自由改革的道路。

宋楚瑜则主力在桃园、新北拉票，期间他以韩国瑜日前批评民进党的话，反批国民党，指国民党面对大陆卑躬屈膝，对内贪得凶狠，“比奴隶还奴，比匈奴还凶”。宋续指，他面色红润是因气壮，讽不像韩般诚信不足，且经常色瞇瞇，引起一时哄动。

投票日在即，罢韩团体“Wecare高雄”在Facebook发文提醒，指中选会认定投票当天不可出现罢韩服装、网络讯息，否则有为其他候选人助选之嫌。并指出投票当天专页将完全噤声一天，避免网民留言触法。

该报道引述台湾高铁同日表示，自周五（10日）起展开为期4天的“选举疏运”，共加开54班次列车，提供共667班次列车。高铁表示，高铁因应本次疏运之特性，调整旅运尖峰时段之车次自由座车厢配置数4至5节，满足运能调度及旅运需求。

该报道说，另美国多名众议员周四表示，香港问题让台湾人明白到北京不会兑现承诺，台湾人将透过选票，表明他们不想要大陆正在推销的东西。