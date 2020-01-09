香港去年135年来最热 「无冬天」预言最快今年成真

世界气象组织初步评估，2019年很可能是全球有记录以来第二或第三最暖的年份；不过，香港暖化的情况似乎更严重，因为天文台指出， 2019年是香港自1884年有记录以来最暖的一年，全年平均气温达摄氏(下同)24.5度，较过去三十年的气候正常值高1.2度，整年更只有一天达到寒冷天气。前天文台长林超英多年前指香港最快于今年出现「无冬天」的预言可能成真。

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根据天文台定义，当日最低气温在摄氏12度或以下的，便属寒冷天气，而在2019年，寒冷天气日数只有一天。天文台昨(8日)在网页上发文指出，这较1981至2010年气候正常值少16.1天，亦是自有记录以来，寒冷天气日数最少的年份。

除了寒冷天气日数大降，香港去年亦破了不少温暖记录，包括年内有十一个月较正常温暖，以致全年平均气温高达24.5度，较1981-2010年气候正常值高1.2度；若与1961至1990年气候正常值比，更是高了1.5度。其次，全年平均最高气温27.1度及平均最低气温22.6度亦是有记录以来的最高。再者，以当日最低气温在28度或以上的热夜数目来说，去年有46天，亦是有记录以来最高。

前天文台台长林超英在2008年香港温室气体排放等情况预期，香港于2020年到2029年间将出现「长夏无冬」，有机会见到不寒冷的冬天。

天文台的2019年天气概况更指出，根据世界气象组织的初步评估，2019年很可能是全球有记录以来第二或第三最暖的年份。此外，去年9月北极的每日最低海冰面积是有卫星记录以来的第二低，而10月的海冰面积更进一步降至纪录新低。文章又指出，各类极端天气事件在全球肆虐，而高温及干旱引发或加剧的山火亦在美洲、欧洲、亚洲区的印度尼西亚等多处地方发生，最近例子是澳洲。