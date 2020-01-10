台湾女婿土裔新住民写给明天当选总统的信 暖热了选民

自由时报图解说，2018年取得台湾身分证、总统首投族的土耳其裔艺人吴凤今天则以一位外国人看台湾的角度，在脸书写了一封给“未来总统”的信，超暖内容让不少网友大赞“中肯又诚心”、“谢谢你这么爱台湾”！（图撷取自吴凤脸书）

2018年取得台湾身分证、总统首投族的土耳其裔艺人吴凤今天则以一位外国人看台湾的角度，在脸书写了一封给“未来总统”的信，超暖内容让不少网友大赞“中肯又诚心”、“谢谢你这么爱台湾”！

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据自由时报撰发并赞扬说超暖！ 台湾女婿吴凤百字致未来总统。网赞爆：中肯又诚心。

据自由时报说，明天就是2020大选投票日，有不少民众以返乡准备投票，2018年取得台湾身分证、总统首投族的土耳其裔艺人吴凤今天则以一位外国人看台湾的角度，在脸书写了一封给“未来总统”的信，超暖内容让不少网友大赞“中肯又诚心”、“谢谢你这么爱台湾”！

据吴凤在脸书表示，他在台湾生活已经了13年，如果用最简单的话来形容台湾，他可以直接说：安全、友善、民主、自由！“您当选后请不要忘记代表台湾的这些特色。不管您是来自哪个政党，每个台湾人都想要在自由民主的社会中生活。包含公平的待遇、福利措施、高品质的教育、发达的医疗服务等等！”

该报道说，“我知道现在的台湾民众都想要继续当亚洲4小龙之一。”吴凤接着说，虽然这几年亚洲国家中竞争越来越大，但台湾还是可以创造属于自己的路；这条路上需要更多新投资，升级台湾的高科技，开发新科技，培养年轻人等等！他也认为，未来总统一定要帮台湾年轻人找一条路，不要让台湾失去人才，让这些人去其他国家找机会。

据吴凤指出，现在的世界在许多地方发生冲突，最后害人民失去希望跟幸福。“您要保护台湾发生这种冲突。我们在台湾想要有互相尊重、珍惜资源、跟世界接轨的生活。我相信当总统是世界压力最大的工作之一，不过有人民的帮助跟团结，我相信台湾的下一个4年会更好。我有信心，您要更有信心”。

自由时报说，不少网友留言狂赞，“谢谢你这么爱台湾”、“一起为台湾加油”、“谢谢你，我们大家会与你一起守护民主，因为我们都是一家人！”、“真是中肯又诚心”、“太好了！中肯，谢谢您爱台湾”。