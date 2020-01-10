香港前领事馆职员郑文杰断绝中港家属关系 称免家人受骚扰

曾被中国行政拘留15天的英国驻香港总领事馆前雇员郑文杰，在他的脸书发表声明，宣布与香港和中国内地家属断绝一切关系，期望他们可以不被骚扰。他早前曾向传媒表示，中国公安当局曾骚扰他在中国的亲人，他在港家人亦感忧虑。

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身在英国伦敦的苏文杰今(10日)晨发表的断绝关系声明十分简短，中文版只有77字，他表示，其个人言行与其家属全无关系，「衷心希望他们可以不被骚扰，过上平静的生活。相濡以沫，不如相忘于江湖；对不起，愿来生再续前缘。」

他本月初接受大纪元和新唐人的访问时表示，现时以两年的工作签证在伦敦居留，现正与政府商讨以更长期的身分留在英国。他表示，现时人身安全没有问题，但去年被中国拘留回港后，在香港和前往台湾时曾被跟踪，自觉人身不安全，于是离港。

他在访问中亦透露，亲友曾遭骚扰，公安扣查他时亦曾威胁他要兼顾国内的资产，所以决定公开拘留遭遇时已断绝与中国内地亲戚的联络，而基于安全考虑，他与在港家人的联络亦「非常有限」，遑论谈及工作详情或敏感数据。他续称，拘留内情曝光后，家人曾向他表示害怕，亦有嘱咐他少说，郑文杰自言这对他形成压力，但亦理解家人。

郑文杰在脸书上载声明不足半天，已有超过一万一千人浏览， 超过180个评论中，大部分表达对他的支持、赞赏、祝福和安慰。

时任英领馆雇员郑文杰，去年8月到深圳出席商务会议，当晚乘坐高速铁路返港时失去联络。深圳警方其后指他「涉嫌嫖妓」，行政拘留15天后将他释放。他11月下旬接受英国广播公司(BBC)访问，称当月已被要求辞职，会寻求政治庇护。

郑文杰去年11月在BBC的访问称，他是在香港的西九龙高铁站内被中国边防或公安捉走，是真正的「被送中」，拘留期间，曾被严刑逼供，指对方以酷刑威吓他提供英国领事馆在反送中运动中的角色及如何支持抗争者，藉此迫使他承认代表英国政府煽动及协助示威。但他坚持英国在香港示威活动中并无角色扮演，而他的工作只是收集信息，以评估旅游风险以及有没有英国公民受波及。报道播出后翌日，深圳罗湖警方公开郑文杰承认嫖娼及忏悔的片段，但影片出现不对口形的情况，亦难以解释他不是在嫖娼时被捕，而是在他已到了车站与其女友通讯后才被抓。