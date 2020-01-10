骆惠宁见香港特首前先到深圳见领导层谈推进大湾区 香港续须「止暴制乱」

法广拼图：左为骆惠宁到礼宾府与香港特首林郑月娥会晤（港府新闻处图片）；右为骆惠宁在深圳与市委书记王伟中等领导班子会晤（深圳卫视截图）。

新任的北京中央政府驻香港联络办公室(中联办)主任骆惠宁昨到礼宾府与香港特首林郑月娥首次官式会晤，双方均把针对反修例风波的「止暴制乱」列为首要任务，而中联办的稿件更表明要「进一步推进止暴制乱」，其次才提及发展经济民生和大湾区等工作。有关说法，似是响应二人周初向传媒发表讲话时均未提及「止暴制乱」而惹起坊间猜疑是否中央策略有变。

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不过，在二人会面前，骆惠宁早在前(8日)天已率领一众副主任到深圳与当地领导层会晤，深圳卫视报道，人员阵容庞大，双方商定，将携手推动深港两地青年创业、粤港澳大湾区发展和深圳先行示范区建设。有评论指，当局此举是要凸显深圳有超越香港成为大湾区新领袖之势，并隐含中联办须协助深圳达成目标的意思。

根据深圳卫视报道，在中联办主任骆惠宁率领下，港方参与会晤的，有外交部驻港特派员谢锋和五名中联办副主任：陈冬、杨建平、仇鸿、谭铁牛、何靖，以及中联办秘书长文宏武；深圳方面，除市委书记王伟中和市长陈如桂外，市人大常委会主任骆文智，市政协主席戴北方、市领导林洁、高自民及艾学峰等亦在座。中国传媒以阵容「庞大」或「规格不低」来形容。

报道指，双方表示，要坚持以习近平思想为指导，坚决贯彻「一国两制」方针，携手推动深港两地在青年创新创业、经贸往来等多领域务实合作；合力推动大湾区和深圳先行示范区建设，为促进深港两地共同繁荣发展和「一国两制」实践行稳致远作出新贡献。

《北京青年报》旗下微信号「政知见」发帖指出，骆惠宁在会见林郑月娥之前先到深圳，是骆惠宁履新后的「又一个重要动作」。香港《明报》专栏以「颇不寻常」来形容。

中国事务专家林和立接受本台访问时亦形容事件非常不寻常，因为骆惠宁是驻港中央官员，但第一个见的，竟然不是特首林郑月娥，明显是要给港人一个警示，香港没有什么了不起，作为「先行示范区」的深圳，可以取代香港成为大湾区的「龙头城市」。

他指出，深圳的本地生产总值(GDP)已连续两年超越香港，高科技发展亦得北京的中央支持，加上骆惠宁曾是三省的一把手，地位较前中联办主任王志民高，能推动深圳成为大湾区龙头，而他此行亦有协助深圳达成目标的意思。

林郑月娥愿与骆惠宁合作 共同「止暴制乱」

中联办主任骆惠宁昨(9日)天下午到港府的礼宾府拜会特首林郑月娥，双方会晤一小时。中联办发稿指，骆惠宁对林太的干练作风印象深刻，又指她自修例风波以来，全力止暴制乱、稳控局面，做了大量艰苦有效的工作，对其勇气及担当表示敬意。中联办将一如既往，支持特首和港府依法施政。双方又谈到，要进一步推进止暴制乱；进一步发展经济、改善民生，推进大湾区建设；以及进一步加强沟通合作，办好港事。

港府晚上亦发出新闻稿，指林郑月娥期望日后与骆惠宁主任「加强沟通合作」，推展各项涉及中国内地和香港的工作。林郑月娥亦向对方介绍港府过去两年多的各方面工作，以及因修例引起的社会动荡。双方都认为，香港在过去七个月经历了回归后「最严峻」的情况，须早日回复社会秩序。林郑月娥称，港府会「全力遏止暴力」、维护法治，让香港尽快走出目前困局。双方有信心香港可以重新出发，更好地融入中国发展大局。

根据新闻稿，林郑月娥至少两次提及与骆惠宁和中联办合作，与两年多前王志民上任中联办主任时的会面不同，当时林太只表示，深信中联办会「积极支持」港府工作。