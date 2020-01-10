2020台湾大选上路 22万人马护航服务

台湾第十五任总统、副总统选举及第十届立法委员选举之“二合一”选举，于1月11日在全台、澎、金、马、乌坵地区，共17226个投开票所同时投票。台湾当局动员22万名工作人员服务投票。

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据联合新闻网于台湾当地时间11日00:00报道，大选今投票，动员逾22万人员。

该报道说，台湾第十五任总统、副总统选举及第十届立法委员选举之“二合一”选举，于今（十一）日在全国台、澎、金、马、乌坵地区，共一万七二二六个投开票所同时投票，中央选举委员会表示，凡具有投票权的选举人（选民）应凭本人国民身分证，于规定之投票时间内，即今日上午八时至下午四时到投票所投票，逾时不得进入投票所，但已于规定时间内到达投票所尚未投票者，仍可投票。

据中选会表示，依法凡中华民国自由地区人民，年满二十岁，除受监护宣告尚未撤销者外，具有选举权，亦即民国八十九年一月十一日（含）以前出生，具有中华民国国籍的国民，具有选举权。总统、副总统选举因合并立法委员选举，采单一选区两票制，因此每一位选举人（选民）将可领到三张选举票，包含总统副总统选举票、立法委员选举票、政党选举票，每一选举人于投票时，需使用投票所提供之圈选工具于选票上圈选，若使用私人印章或其他符号、图记于选票者，一律以废票计。

据中选会表示，本次“二合一”选举，全国设有一万七二二六个投开票所，投入之选务工作人员共有廿二万八○五八人，另有约六万五千名警察人员投入选举维安及投开票所秩序维护工作。本次总统副总统选举之选举人人数为一九三一万一一○五人，不分区立委选举人人数为一九三一万二一○五人，区域立委选举人人数为一八八○万六九一三人。中选会主委李进勇表示，希望在今日晚上约十时左右完成本次选举之开票作业。