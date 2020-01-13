参谋总长沈一鸣等八殉职官兵明出殡战斗机冲场蒋经国之后最隆重葬礼

台湾参谋总长沉一鸣上将等8名将士在黑鹰直升机失事事故中不幸殉职，移柩车队2020年1月13日下午5时许，在宪兵前导下从三总怀德厅出发，最后抵达空军松指部。

台湾前参谋总长沈一鸣上将等八位因空难殉职的军官订明天出殡，葬礼十分隆重，启灵时沿途将设置五十九处致敬点供民众致意，另有直升机及战斗机低空冲场致敬。这将是蒋经国过世后，台湾最大规模的官方葬礼。

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今天傍晚灵柩车队将先从内湖三军总医院以「慢速引导」方式行经台北市区，移到空军松山基地指挥部，明天上午在松指部举行盛大的公祭仪式，开放民众参加。

仪式后，明天中午启灵前，陆军礼炮连将发射十九响「矧炮」致哀，空军将派三架黑鹰直升机与四架幻象两千战斗机低空冲场。幻象机采「追思致敬编队」，抵达会场上空时，三号机将拉升脱离，以缺口队形通过，象征英雄不再归来。启灵前往第二殡仪馆火葬时，沿途将设置五十九个致敬点，供台湾民众致意，军方并安排官兵列队致敬。

殉职的沈一鸣、总士官长韩正宏、临死仍环抱总长力图保护的侍从参谋黄圣航，骨灰将安厝五指山国军示范公墓忠灵殿。

另外，参谋总长沈一鸣上将的遗缺，目前传出以海军司令黄曙光上将及前陆军司令、现任国防大学校长的王信龙上将，两人呼声最高。台湾军方将在明天公祭仪式完成后公布新的参谋总长人事命令。