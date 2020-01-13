学者与海外民运人士呼吁蔡英文加强支援香港抗争

香港七个多月的反政府抗争不但敲醒了港人，也同时惊醒台湾人的危机感，以维护主权為竞选主调的蔡英文终於大胜打两岸合作经济牌的韩国瑜，不少学者和海外民运份子都认為，蔡英文应该趁着强大的民意授权下，对香港的抗争伸出更大更强的支援。

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身在台北的海外民运人士举行座谈会讨论台湾大选，其间则触及支援港抗争者问题。六四学生领袖周锋锁指出，虽然海外民运人士可协助参加反修例活动的港人，但效果比不上台湾当局提出协助，指蔡英文再度完全执政后，应对港人提供更多协助。至於去年曾有人提出推动「黄雀行动香港版」，周认為意义不大，指「黄雀」本身是秘密行动，若公开提出会有反效果。

正在德国居住的《南方週末》前新闻部主任长平也认為，民进党大选前所有竞选场合，香港都是主要助选议题，蔡选前亦支持港抗争运动，成功吸引年轻选民，形容香港帮助蔡英文取得高票，他钽言最不满蔡英文前晚胜选后的讲话中对港人感谢不够，对香港抗争者支持表态亦不够，又指蔡英文发表讲话前，晚会主持人多次提及香港，但蔡英文致辞后，全场再没有出现香港两个字。

近日到台湾观镲大选的香港中文大学学者蔡子强则认為，香港议题史无前例地介入台湾大选，指蔡英文是否借用香港作选举炒作仍有待观镲，但认為既然蔡在选举过程中常提及香港，则台湾方面有更强道义责任支援香港抗争。他指出，经过2014年佔领运动后，香港及台湾两地的政党、社运及学生组织等，已建立一定交流及联繫，亦经常互相声援，相信经歷今次选举，台湾民众对香港事务已建立情感联繫，料民间交流合作会较以往更广泛。

香港众志秘书长黄之锋今天也透过脸书指為台湾大选结果感到高兴后，香港抗争更加不能怠慢，认為台湾选举落幕，就是把目光放回中国及香港政局的时候。