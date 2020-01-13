法国外交部祝贺台湾用词煞费苦心引热议

台湾现任总统获得历史性高票赢得连任之后，美国以及欧盟各国的外交部门纷纷向台湾表示了祝贺，法国外交部也在其网站发表贺词，但贺词的用词却引发法国多位汉学家以及普通网民的质疑。

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这份短短的祝词文字如下：台湾周六举行的选举在自由与民主的背景下举行，选举彰显了台湾人对地方民主法治以及人权的执着。法国对所有当选者表示祝贺，期待台海两岸以和平为主继续对话与合作。

这份贺词引发网络热议的原因是法国政府并没有直接点名祝贺连选连任的台湾总统蔡英文，其次，就是“地方民主”这两个字的含义激发反弹。

多位法国知名汉学家都对此提出质疑，要求法国外交部就“地方民主”这两个字的具体含义向法国人做出解释。

Il faut admirer l’adjectif dans le choix du terme “démocratie locale”... https://t.co/41vzBApahH François Godement (@FGodement) January 12, 2020

有法国网民甚至调侃说，这份贺电是否是前总理拉法兰所写。也有网民将英国外交部发表的贺电转贴在下面，并且评论说，对比一下，看看别人是怎么做的。

有亲台湾的法国人其实在台湾选举结果出台后第一时间就在推特上向马克龙做出了三大提议，提出了三种表达祝贺的方式走出尴尬处境： 或者直接使用欧盟的官方声明，或者祝贺台湾选民，或者强调法国与台湾的合作关系。但是，“地方民主”这一选词也使这位法国人十分失望。

Merci pour cette déclaration mais franchement, ne pas citer le nom de la présidente réélue (Tsai Ing-Wen) et parler de “démocratie locale” est fort décevant. Pierre-Yves Baubry (@pybaubry) January 12, 2020

不过台湾驻法代表处的吴志中代表却对此并不以为然，他向本台表示：“其实，法国外交部网站的发表的公告同2016年蔡英文首次当选大同小异，也可能是法国外交对法国驻台协会发表的公告的某种平衡。因为法国在台协会发表的公告明确表示，祝贺蔡英文再度当选台湾总统，对我们来说，有恭贺就非常完美了，我们要感谢法国政府的支持。”

法国在台协会在其脸书上发表的公告：法国在台协会诚挚热烈地祝贺蔡英文博士连任台湾总统以及所有的台湾人圆满地完成民主选举。法国在台协会有坚定的意志与所有当选人合作加强台法关系。

中国外交部发言人周日在台湾选举结果出台后表示：“台湾问题是中国的内政。无论台湾岛内局势怎样变化，世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的基本事实不会改变，中国政府坚持一个中国原则、反对“台独”、反对“两个中国”和“一中一台”的立场不会改变，国际社会坚持一个中国原则的普遍共识不会改变”。