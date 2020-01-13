蔡英文或可修改《港澳条例》增设港人入境黑名单

2020年1月11日，蔡英文在总统选举中高票胜出，与副总统搭档赖清德向台北民进党总部门外的支持者挥手致意。

蔡英文以破纪录的票数连任成功，民进党亦再度赢得立法院的控制权，在广大的民意授权下，台湾中央研究院台湾史研究所研究员吴叡人表示，蔡在未来两岸立场会将强硬，或可能在《港澳条例》加入人权条款实施制裁，例如非正式地设立入境黑名单等措施。

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吴叡人接受苹果日报访问时表示，美国通过《香港人权及民主法案》后，香港亦已正式加入美台同盟的抗共阵线，相信台湾内部对支援香港的呼声也会愈来愈大，「得到那麼大的mandate（授权），（外交上）应更勇敢」，包括在《港澳条例》加入人权条款实施制裁，认為可行性提高，惟碍於台湾外交实力脆弱，主要推动力会落在民间。

吴叡人说，大选结果反映台湾人反中、抗中情绪非常明显：「小英的民主主义彻底打败韩国瑜的经济牌」，加上香港反送中及中美贸易战的外围因素影响，「香港反送中效应是最有效，没有甚麼比民眾活生生面对警镲殴打更生动、更具（抗中）说服力、感染力」，也反映台湾实际上作為主权国家，是台湾社会很大的共识：「中华民国（地莅）是台湾社会的bottom line（底线）」。

吴说，倘若中国不调整对台方针，两岸关係上是死结，「小英得到新的民意付託，对中国大陆绝不会让步，800万票要她守住台湾，她当然要守住台湾」，认為国民党大选挫败，亲中路线被年轻世代否定，「台湾以前有个缺口，就是台湾亲中派代理人，﹙现时﹚缺口被堵起来，可以更好防堵中国扩张」，加上台湾早前通过《反渗透法》等，「不同法律堵住可以让中国进来的缺口」，但他诂计中共国家主席习近平在内部权斗之下势难调整对台政策，相信中国只能继续渗透、施压，惟逐渐失效。

中方渗透手法被堵，台湾当局大陆政策料亦加强，吴叡人相信台湾当局在内外部工作上会更大胆，特别是反中政策，「外部路线明显，美台同盟会一直走下去，愈来愈稳固」，加入全球围堵中国的阵线。至於港台连线，吴认為，美国《香港人权法》背后推手不少為亲台派，法案通过等於香港社会参与美台同盟之中，不同的是香港是以公民社会身份加入同盟，「参与第一线的是支持普选的人民、民间力量，未来香港要形成民间外交力量」，认為香港应建立民间外交机制，推动抗共同盟的工作。

蔡英文在发表胜选感言时提到香港，但未有作出任何承诺，吴强调蔡英文连任成功，「对香港支持一定很坚定，方向不会改变只会更强」，诂计蔡受到鼓励对香港支援「会更大声一点」，惟「真正能帮助的有限」，重申台湾国情不容许官方高调推出政策如《难民法》、《全球马格尼茨基人权问责法》等。