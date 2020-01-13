香港举行“天下制裁集气大会”告诉全球抗争运动未了

为数3.6万人12日参加中环爱丁堡广场举办的“天下制裁集气大会”，目的是为了下周日（19日）举行的“天下制裁”大游行集气。来自北美、欧洲、亚太及香港本地的抗争运动支持者上台或以影片发言，解释7个月来海外港人以各种方式争取外国及联合国支持，让外国知道反修例运动并未沉寂。 大会要求港府立即民主政改，否则遭天下制裁。

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由于名号为“天下制裁集气大会”，集会上不少人举起美国和英国国旗，也有人举起“光复香港，时代革命”的黑旗，夹杂其他的旗帜泛起一片旗海。

主办这次集会的发言人刘颕匡强调，特区政府须于今年内实施政改，推动真普选，否则要求外国介入，对阻碍香港民主发展相关人士作冻结资产、拒绝移民、经济制裁。当权者若持续打压港人，“天下制裁就必须发生，而制裁就在今年！”他续指，台湾人以选票向极权割席，但选举总统的权利“并非天降”，而是前人用数以十年计的鲜血换来，呼吁港人要持续抗争。

集会邀请来自加拿大、美、法等地抗争者发言，部份是外国留学生，也有移民港人，他们表示无法亲身到港，但7个月来在海外会见国会议员进行游说工作、到大学举行学术交流、游行集会、连侬墙等各种方式，争取外国人支持。

香港众志成员黄奕武则分享德国战线工作，他向欧洲朋友提出“良心消费”，他举例指德国人重视动物测试、食物是否有机生产，反问中国以集中营残酷对待维吾尔人，有违人道条款，何以还要购买中国产品？并指当地应改变与中国订立的贸易条例。黄奕武续说，上年11月瑞典发表报告，发现中国在瑞典收购企业增加经济影响力，令欧洲国家担心，故须从经济着手，抵抗中国经济入侵。

民间组织Britons in Hong Kong（在英港人）旗手Amy（化名）表示，她们要向英国政府表达三大诉求：实行英国版人权法（类似美国刚通过的香港人权与民主法）、提供政治庇护予香港抗争者、推动BNO（港人英国护照）平权或扩权，让这一代或下一代有更多选择。她续说，台湾大选告诉香港人选票的重要，“民主、自由并非与生具来，是前人不断努力成果，所以香港人要不可以放弃”。