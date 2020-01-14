美众议院为启动特朗普罢免程序做最后准备

美国众议院议长佩洛西14日召集众议院民主党成员，商讨启动总统特朗普罢免程序的具体操作程序和日程表，以便向参议院正式移交罪名指控。这意味着总统罢免审判已启动在即。这是美国历史上第三次启动总统罢免审判。

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谋求连任的特朗普被指控利用总统职权，让等待美国军事援助的乌克兰对民主党总统竞选人之一、前任副总统拜登，展开贪腐调查，并试图阻止国会的相关调查工作。

佩洛西14日上午首先与众议院民主党议员闭门商谈，确定罢免程序的具体操作程序和日程表，并确定哪些议员将在审判程序中充当检察官。这次闭门会议商讨的结果，随后将交付众议院全体会议表决。鉴于民主党在众议院拥有多数席位，相关决定获得通过几乎没有悬念，这意味着美国历史上第三次总统罢免程序即将启动。

根据参议院的相关规定，一旦众议院的检察官团队，穿过国会大厦走廊，进入参议院，罢免程序就算正式启动。按照宪法，审判过程中的控辩方讨论，由最高法院院长主持。最高法院院长宣誓将公正不阿之后，参议院百名议员也将宣誓。他们既是判官，也是陪审团。

不过，与众议院不同，共和党在参议院拥有多数席位，百名参议员中，只有47名民主党人。共和党参议院领头人已经明确表示，他会尽一切努力，为总统洗清罪名指控。

在此之前，佩洛西曾提请参议院共和党领头人召见多名总统顾问到参议院作证，因为众议院无权要求总统顾问到众议院作证。佩洛西的要求遭到参议院议长拒绝，理由是他认为众议院的相关调查过于仓促，证据不足。

从朝野两党在参议院的力量对比来看，民主党几乎不可能打赢罢免特朗普这一仗，因为罢免总统程序需要有参议院三分之二议员支持，方可获得通过。