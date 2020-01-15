台湾反渗透法出笼 蔡英文签署公布

台湾《反渗透法》出炉，蔡英文总统今天1月15日签署并公布。自称共谍的王立强向澳媒透露北京渗透台湾影响当地政治，导致蔡英文政府推动出台该法。

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据中央社报道，蔡英文今天在总统府发表谈话，交付行政院执行反渗透法工作，包括即时澄清外界理解错误的地方；将违法或不违法的行为，公告周知，使民众易于分辨了解。

蔡英文强调，反渗透法目的是“反渗透，而不是反交流”；她希望透过小组的讨论，解除人民的疑虑，减少谣言发生，并鼓励人民守法，共同守护台湾。

台湾行政院表示，已责成陆委会召开会议，邀请外交部、法务部、内政部共同筹组“因应反渗透法施行协调小组”；希望透过小组的讨论，解除人民疑虑、减少谣言发生。

2019年逃亡澳洲自称共谍的王立强向澳媒透露他参与了中共在香港台湾和澳洲的渗透任务，并说自己在香港的中共情报部门的上市公司中国创新投资有限公司（China Innovation Investment Limited）任职。王立强揭发该公司老板向心是一名中共高级情报人员，导致正在台湾的向心夫妇被台北当局拘押调查，可能也加快了这部“反渗透法”的出台。