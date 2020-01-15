吴敦义率部下辞职 国民党败选检讨原因

国民党主席吴敦义1月15日率部下集体请辞，为国民党在总统大选和立法院选举中失败负责。国民党定于3月7日投票选举下届党主席和中常委。该党还出台总结败选原因的报告，提到“讨厌民进党，终不敌亡国感”。

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据中央社消息，国民党2020总统立委大败，国民党主席吴敦义今天下午率一级主管在该党中常会上请辞，立即生效。请辞者有：国民党主席吴敦义，两位副主席曾永权和郝龙斌，文传会主委程美华、组发会主委兼副秘书长杜建德、行管会主委邱大展、革命实践研究院长林火旺等人。

吴敦义致词说，1月11日总统选举未能胜选，立委选举席次也没能达到60席的目标，他要负应该的责任，他向常委及全党同志表示“非常对不起，我愧对我的职责，我要感谢大家并道歉”。

国民党定于3月7日投票选举下届党主席和中常委。在选举之前，暂由立法院党团总召集人曾铭宗担任国民党代理秘书长、中常委林荣德担任代理党主席。

曾铭宗承诺，党主席补选与中常委改选一定公开、透明、公正；他说，希望选出最有代表性、最有能力的国民党主席，在国民党面临重大挫败之后，带领国民党永续经营。他欢迎青年、青壮世代、任何世代，愿意为国民党做出奉献的同志，参选国民党主席。

据中央社报道，国民党出台的检讨报告列出败选的7大原因包括：讨厌民进党，终不敌亡国感、两岸论述未能掌握话语权，无法因应当下变局、恶质网军带风向，候选人品牌形象饱受挑战，难以争取中间选民认同。

台湾民进党候选人蔡英文战胜国民党候选人韩国瑜高票当选连任。尽管她第一任期没有傲人的经济成绩，但她通过抵抗北京威胁，拒绝与中国大陆统一的姿态，赢得台湾年轻一代许多选民的支持。蔡英文表示，民调显示，越来越多的台湾人反对台湾与中国大陆统一。“我们有一个不同的身份，我们是独立自主的国家。所以如果有任何事情与这个理念背道而驰，他们会起身表示这是不可接受的。”