民调：港人支持台独藏独创新高有解读是“摆脱大中华”情意结

香港民意研究所14日公布最新的调查显示，港人对台独和藏独的支持度创了历史新高，区议员巫堃泰认为在过去接近8个月的反修例运动的影响下，香港人开始摆脱大中华情意结，对利用公民力量改变社会产生向往。

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民调同时公布立法会议员民望公布民意调查，民主党的邝俊宇及林卓廷等在反修例活动中有活跃表现的议员，在认知率及支持度均取得历年新高。

民研计划上周访问了1011名香港市民，调查显示，市民赞成台湾独立的比率达48%，为1993年有纪录以来的新高。另外过半数受访者分别赞成台湾重新加入联合国、认为一国两制不适用于台湾，及对两岸统一没有信心。钟庭耀指调查在台湾选举前进行，故数据反映的是过去半年在大型及持久的社会运动影响下，港人对两岸问题及一国两制的看法有显著改变，对台独及台湾国际空间的支持度均达至历史高点。

此外，港人赞成西藏独立的比率亦较往年上升8%，同样创1993年民调开始以来的新高，钟庭耀认为明显反映市民对港府及中央不满和失去信心。

在立法会议员的民望方面，被访者在未经提示下说出最多10名最熟悉的立法会议员，5名最多人认识的立法会议员，分别为邝俊宇、林卓廷、陈淑庄、毛孟静及李慧琼。被访者亦就个别议员以100分为满分进行评分，当中被称为“邝神”的邝俊宇取得64.3分，是2016年10月有纪录以来的新高，而在7.21元朗疑似“警黑合作”中被黑社会分子打至头破血流但却被亲共分子指是挑衅者的林卓廷，则是首度挤身五强。。

曾多次到台湾观选的巫堃泰告诉香港01，刚结束的大选是最多香港人到台观选的一次，接近百名区议员到台感受当地选举文化。巫堃泰认为因着今次反修例风波，港台之间的互动较以往增加，由6月开始更是牵动台湾政局，例如使蔡英文于民进党党内初选支持度急升等。

巫堃泰解释，中央原欲以香港向台湾展示“一国两制”的可能性，但近年中央强硬向香港施加自身标准，令台湾衍生到“亡国感”及“今日香港，明日台湾”等想法。而港人注意到台湾人可监督政府，可靠自己改变社会，亦对台的政制产生向往。巫堃泰指民调可反映，香港人开始摆脱大中华情意结，民心离向成为对中央最大的教训。