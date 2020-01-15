美英议员计划拟定制裁香港高层警察及官员名单

美国国会及行政当局中国委员会（简称CECC）主席麦高文（Jim McGovern）及联合主席鲁比奥（Marco Rubio）已承诺将会向美国国务院提交制裁港官员名单，在此同时，英国上议院议员Lord Alton亦撰文，抨击港警滥暴问题严重，要求英国政府先制裁警队高层及相关官员。

广告 继续浏览后续

美国去年年底通过一项《香港人权与民主法》，根据法案，任何侵害香港人权的官员都将可受到美国的制裁。

美国国会及行政当局中国委员会日前公布2019年年度报告，批评中国进一步打压香港人权。有份参加报告发布会的香港民主委员会（HKDC）理事会成员杨锦霞向苹果日报表示，麦高文及鲁比奥已向她承诺，将向美国国务院提交官员制裁名单，“麦高文很清楚地表明，《香港人权与民主法案》已经通过，他们会研究及执行这条法案”。

杨锦霞称，由于美国是法治国家，执行法案前需搜集大量证据，如出入境纪录、海外资产等，这些工作很难在短时间内完成，她引述麦高文指，落实制裁前，麦高文希望香港人能够坚持争取五大诉求，“他认为这些都是香港政府自己能够、而且不难做到的，如成立独立调查委员会彻查警察滥权，他对此全力支持”。

除了美国国会外，英国上议院议员Lord Alton于英国国会刊物《The House》撰文，指香港面对北京“新文革”步步进逼，打压异见人士等无日无之，认为英国新一年应优先处理中国及香港问题，强调《中英联合声明》令英国政府有历史及法律责任保障香港民主及人权。

保守党早于去年10月已承诺，脱欧后将针对打压人权行径制订《全球马格尼茨基人权问责法》，他促请英国政府就香港警察滥暴问题，向警察及官员实施制裁，又指与镇压直接有关的警队高层及相关官员，应是首批被制裁目标。

曾到欧美游说制裁的李卓人相信，CECC主席麦高文言论可促使国务院加快制裁，亦相信在过程中，美国务院有机会厘清制裁门槛所需要证据，令CECC与民间有机会搜集更多证据，证明有关香港和中国官员涉嫌违反人权。他个人相信，制裁名单最少是“4+1”，包括特首林郑、保安局长李家超、律政司司长郑若骅及新警务处处长邓炳强，以及已退休的前警务处处长卢伟聪。

另外，美国众议院外交事务委员会主席Eliot Engel在Twitter发声明，批评港府拒人权观察总监罗斯入境，指香港属国际城市，应该尊重言论自由，促港府立即改正有关决定，而林郑未有回应有关事件，但她表示不评论个别个案。