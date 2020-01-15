蔡英文:台湾已是独立国家侵略台湾将付出沉重代价

刚当选连任的台湾总统蔡英文警告北京，台湾已是独立国家，企图侵略台湾将付出沉重代价。蔡英文以抗拒北京威胁的立场，在本次大选获创纪录高票，凸显台湾民意所想。

广告 继续浏览后续

法新社1月15日发自台北的报道说，蔡英文竞选时的核心思想是主张台湾抵抗中国独裁政权的威胁。结果她在1月11日大选投票中，以57.1%的高票当选连任总统。而中共政权对台湾的经济和外交恐吓没有起到作用。蔡英文获得817万张选票，高过她在2016年的得票率，被认为是对北京的一记耳光。

据中央社今天的报道，蔡英文连任后接受英媒BBC采访时说，“我们不需要宣告自己独立的地位，我们已经是独立的国家，名字叫中华民国台湾”。

法新社说，70年前，蒋介石国民党逃到台湾之际，中共宣称成立中华人民共和国。随后，台湾和北京就各自经历自己的命运。台湾在几十年独裁统治之后，于1980年代开始政治转型，如今已是亚洲地区最进步的民主政体之一。蔡英文上台后，两岸关系变坏。中国在近4年，一共挖走7个台湾邦交国。导致台湾邦交国降至15个，其中多数是拉美或太平洋的贫穷国家。

民调显示，越来越多的台湾人反对台湾与中国大陆统一。蔡英文说，“我们有一个不同的身份，我们是独立自主的国家。所以，如果有任何事情与这个理念背道而驰，他们会起身表示这是不可接受的。”

蔡英文表示，她一直没有正式宣布台湾独立，也没有修改宪法或改变国旗，而她所在的民主进步党当中一些人希望她这样做。她说，中国已经声称，上述做法可能成为北京发动军事行动的借口。

蔡英文认为，真正需要做出改变的是中国。“因为，3年来，我们看到中国不断加强（对台湾的）威胁…他们派军舰军机绕台。...还有香港发生的事，民众真正意识到危机确实存在，而且变得愈来愈严重。”

蔡英文还说：“任何时候都无法排除战争的可能性。问题是必须做好准备，加强自卫能力。…台湾的军事能力相当不错，中国若入侵台湾，将付出庞大代价”。