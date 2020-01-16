国台办与陆委会就蔡英文台湾是“独立国家” 说激烈互怼

赢得台湾总统大选的蔡英文和副总统赖清德，2020年1月11号

台湾总统蔡英文日前接受英国媒体专访时表示，中国需面对现实并尊重台湾，并表示说台湾已经是一个独立国家。对此北京国台办做出不要误判形势的警告，台湾陆委会也立即回呛“切勿轻启争端”，同时强调，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，。

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被大陆成为“地区领导人的”蔡英文在在1月11日大选投票中，以57.1%的高票当选连任总统。被认为是中共政权对台湾的经济和外交领域的各种恐吓不仅没有起到作用，而且选民通过选票给了北京一记耳光。

蔡英文日前接受英媒采访时也表示，“我们不需要宣告自己独立的地位，我们已经是独立的国家，名字叫中华民国台湾。”

对此，中国国台办周四以“自我膨胀”、“误判形势”等强烈措词回应蔡总统谈话。国台办发言人马晓光透过新闻稿指出：“台湾从来不是一个国家，台湾是中国神圣不可分割的一部分。妄图挑战这铁一般的事实，只能碰得头破血流、落得身败名裂”。马晓光进一步警告民进党当局领导人，不要自我膨胀、误判形势，进一步造成台海紧张动荡，把台湾带向危险的境地。

马晓光还表示，中国维护国家主权和领土完整的决心坚如磐石，绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分割出去。

台湾陆委会周四傍晚做出回应表示，总统是对两岸现状与立场事实阐述，对岸应放弃褊狭主张与负面作为，切勿轻启争端。陆委会透过文字回应表示，总统蔡英文接受英国广播公司（BBC）专访是对两岸现状与立场的事实阐述，更务实提出“和平、对等、民主、对话”的两岸良性互动关键基础。

陆委会强调，这是台湾维护台海和平稳定的重要主张，呼吁对岸严肃理性思考，放弃褊狭主张与负面作为，切勿轻启争端。

陆委会也重申，中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，未来也不会是。唯有台湾2300万人民可以决定台湾未来前途，对岸无权置喙。

蔡英文在接受BBC采访时也说：“任何时候都无法排除战争的可能性。问题是必须做好准备，加强自卫能力。…台湾的军事能力相当不错，中国若入侵台湾，将付出庞大代价”。

另据报道，蔡英文接受BBC专访，谈到中华民国台湾已经是独立的国家，相关报导被网友转载，在“美国PTT”之称的网路论坛Reddit上成了热门讨论话题。

根据Reddit网站资料，这个论坛是全美第5大流量网站，平均每月有4亿以上的活跃使用者，参与1万多个社群的话题讨论、讯息分享。