前英使馆职员郑文杰呼吁港人今无惧参加“天下制裁大会”

目前正在伦敦寻求保护的英驻港总领事馆前职员郑文杰呼吁，港人应踊跃参加今日（19日）举行的“天下制裁大会”，而声称曾经遭到国保人员严刑拷问的郑文杰说，他本人仍会参加伦敦一个声援香港的集会，并将会上台发言，透过自身的经历去为香港人打气。

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郑文杰去年八月从深圳搭乘高铁抵港之后，在西九站一地两检“特区”遭大陆边防人员带走，送回大陆并遭严刑逼供，多次遭殴打及折磨，其间见到有另一批香港人同样遭到问话。后来中国政府对外宣称拘捕郑的原因是嫖妓，他获释后到英国寻求保护。

他告诉苹果日报，他深信遭受中国政府酷刑折磨的人不止自己，仍有很多人需要公众关心，呼吁香港人周日一定要上街，用尽一切手段争取民主自由，令中共知道港人无被吓怕之外，也要促请国际社会继续关注局势。

郑文杰表示，最近突然在广州失踪、同样被指控嫖妓的“国难忠医”创办人“肥仔”（化名），相信实际上也是遭中共国保掳走，可能正被酷刑折磨，侧面印证了其“不只我一个受害者”的说法。他批评中共对港人的疑心已达惊弓之鸟的地步，连一个提供义务中医服务的市民都要掳走逼供，令人感到非常忧虑，“我们每一个人都要有心理准备，随时会被中共政治清算”。

郑文杰呼吁香港人周日一定要继续上街，告诉中共无论它以什么手段打压香港人，市民都不会害怕；同时亦要向国际社会展示香港人争取民主自由的决心，与全球连线对抗中共。

郑指，虽然运动持续了7个月，明白大家都会感到疲累，但他希望内心的一团火不要熄灭，“各位香港人唔好放弃，既然都已经申请咗不反对通知书，所有合法渠道我哋都要争取”。他强调，元旦当天仍有100万人上街，依然维持到运动初期的规模；加上整场运动成功改变了香港区议会和台湾总统选举的结果，所以大家毋须感到灰心。

郑文杰表示，他在周日参加伦敦一个声援香港的集会，并将会上台发言，透过自身的经历去为香港人打气。他慨叹，自己很想念香港，无法预计何时才能回来，但相信有生之年一定有机会重踏这片土地，“我回到香港的一日，就是香港政体改变的那一日，就是我们可以约定‘煲底’（立法会门前的示威区）见的那一日，我很期待，但单凭我一人之力无办法完成，所以这是我们所有香港人的事情”。