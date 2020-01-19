瑞士宝盛报告指香港是全球最昂贵城市而且是“荒谬地昂贵”

瑞士宝盛集团（Julius Baer Group）在其首一期的《全球财富和高端生活报告》中发现，全球生活最贵的三个城市都在亚洲：香港、上海和东京，而最便宜的城市孟买，也在亚洲。

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整体而言，北美洲是第二昂贵地区，纽约市名列全球最贵城市第四名，名列全球二十一名的温哥华，则是该区最合理宜居的城市。

欧洲的城市则最物有所值，包括第七名的伦敦，而以性价比而言，排名二十四的巴塞罗那和二十六的法兰克福是上流生活最超值的欧洲城市。

宝盛集团首期《全球财富和高端生活报告》追踪全球28个主要城市中20个消费项目。瑞士宝盛私人银行亚太区市场及财富管理方案部主管Rajesh Manwani指，香港的高端货品及服务是“荒谬地昂贵”，因为香港在各项高端货品中，包括高级餐饮、商务机票﹑女鞋﹑钢琴等，处于全球第90个百分位数上。

香港在房地产、美容服务、高级餐饮、商务机票等方面的价格远高于全球，因此成为最昂贵城市。而上海及东京仅随其后，成为第二及第三名昂贵城市。新加坡及台北亦分别排第五名及第八名。

美洲总体排名第二，因纽约及洛杉矶价格相对较高。欧洲城市的价格比较吸引，巴塞隆拿的高端房产价格便宜，而伦敦及苏黎世成欧洲最昂贵城市。

香港区研究部主管邓启志指，令零售业增长的其中一个重点是中国人能否感受到香港人欢迎他们来港消费。另外，由于中国海关对入口货品审查变得严谨，令中国人有更大的诱因在国内消费高端产品，减少他们来港购买名牌的意欲。至于长远而言，要视乎国际对香港的信心恢复得如何，不过邓启志认为，情况不算悲观。

他表示，即使“空置税”是否可以推行要视乎立法会的决定，因此不会将“空置税”列入短期内影响本地楼价的因素。他续指，更大的杠杆比率令港人更易上车，预计㓥房的需求会下降。

宏观经济方面，瑞士宝盛私人银行执行董事会成员兼财富管理方案部主管Nicolas de Skowronsky表示，政治及贸易战可能影响经济增长，中国及印度正在面对贸易紧张局势、结构性产能过剩、债务及美元持续走强的问题。