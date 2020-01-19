调查发现中国“海归”科学家学术际遇远逊“土产”学者

中国一直以高薪厚职来招引海外学成的科学家回国，但这些海归回国之后是否前途似锦？根据一个调查发现，经过海外“镀金”并不意味这些专家学者就此平步青云，他们反而在赢取全国最高荣誉之一的长江学者奖励计划，经常要比一些从未出国留学的同辈需时更久。

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根据《自然》杂志报道，上海复旦大学一项调查发现，在1999年至2015年之间，大约有1500个中国人赢得长江学者奖励计划的奖学金，其中拥有外国大学博士头衔的学者，比起一些未获得外国大学博士头衔的得奖者，时间上还要晚2.3年。

长江学者奖励计划是中国教育部与香港长江实业创办人李嘉诚为提高中国高等学校学术地位、振兴中国高等教育，共同筹资设立的专项计划[。得奖者每年可获得20万元人民币的奖励金，但更重要者就是这个奖所带来的荣誉。

报道引述进行这项调查的复旦大学学者唐莉（译音）说，国际流动性已经证明可以提升科学家的技术和网络，而且一旦这个学者回归他的祖国，也可以增加他的国家的国际专业性，及接触更广的全球研究，学院必须认知国际训练的好处而对此应予以奖励。

她说，海归学者所受到的教育和训练，未能得到应有的认知。

此外，由于本地的学者人脉更为广泛，这也是海归派的弱点，或许可以解释为什么土长的学者比海外回归者有更好的优势。

中国一直积极鼓励科学家到海外留学然后返国，在过去10年，种种形式的招揽海归计划，成功吸引不少中国出生的海外学者回归。他们大多受到高薪和充裕的研究拨款所吸引。这些计划其中最令人注目的“千人计划”，过去一年已经受到美国的密切关注，认为是对美国科研和智慧产权的威胁。

《自然》杂志指出，一般回归大陆的国际知名大学学者，最高可获得100万元人民币的保证，此外还附带高薪和充裕的研究资金。

唐莉和南京河海大学的合作伙伴李峰（译音），两人研究过1447个长江学者的事业经历，发现大概有三分之一是海外大学的博士，而大概一半拥有短暂的海外经历。

根据唐和李等人所进行的调查，从获得博士头衔到得到长江学者，平均需时10.3年，但一般而言，拥有海外经历的学者要比没有海外留学经历的学者，需时更长。就算一些只不过到海外担任访问学者一年，他们取得长江学者的荣衔也要比他们的同辈要长12%的时间。