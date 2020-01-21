两天三改拟控罪行 警方誓要控告制裁集会组织者

刚过去的星期日的“天下制裁集会”，因为警方提前中止集会而演变成警民冲突，事件余波未了，除了记者被警方针对而引致两个新闻界组织批评外，集会组织者刘颕匡亦遭警方起诉，但调查方向几经转变，警方的公开说法亦与事实不符。最后，刘颕匡被控“煽惑他人参与非法集结”和“拒绝服从警务人员命令”罪，今（21日）午提堂，被告毋须答辩，获准保释出外，直至4月再讯。

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呼吁国际社会声援香港的“天下制裁集会”，周日下午于中环遮打花园开始约一小时后，遭警方以附近有人堵路和破坏、主办单位无力控制人群为由，要求中止，当四名便衣警员要求获批不反对通知书的集会召集人刘颕匡即时解散集会时，刘要求对方出示警员委任状以证实其身分，对方不愿意。扰攘间，集会人士围拢，双方有肢体冲突，刘劝止。其中一名便衣警员最终出示委任状，而刘亦随即宣告集会中止，并询问警员应呼吁集会人士向那个方向散去。四名身兼警民关系组人员的便衣警员离去时，遭集会人士袭击，全部受伤。市民方面，至少七人被捕，包括刘颕匡。

传媒当日引述警方消息人士称，会循煽动非法集会和违反不反对通知书条款考虑提控刘颕匡，因为集会人士溢出遮打花园至附近道路，违反通知书批出条件。

但刘颕匡的代表律师当晚透露，经商讨后，警方更改控罪为“阻差办工”和“违反不反对通知书条件”。

到了昨（20）晨，警方港岛总区高级警司（行动）吴乐俊在电台节目指责刘颕匡，指刘颕匡“由始至终”没有按警方指示腰斩集会；又故意刁难在场便衣警员，在应该认识有关警民关系组人员的情况下，要求对方出示委任证，导致四名便衣警被示威者袭击。

不过，发言人的说法明显与记者现场采访所见不同，亦有评论质疑，警察执行任务时须出示委任证是警队守则要求，质疑警方说法。

新闻播报后，律师傍晚与刘颕匡会面后获悉，警方再次更改调查方向，把“阻差办公”改回“煽惑非法集结”，违反不反对通知书条件的控罪不变。

及至今早，有传媒引述消息人士称，一定会检控刘颕匡，但控罪与律师说法不同。中午过后，律师确认刘颕匡会被控煽动他人参与非法集结和阻差办公，多次拟控版本的违反不反对通知书条款的控罪则取消。

政界人士指出，集会人数难以估计，过往不少集会均出现人数与估计不同的情况，例如去年6月两次过百万人的游行，人数便以倍数超出预期，而警方亦不会以超出估计人数提出检控。警方一旦以此提出检控，将令市民不敢向警方申请不反对通知书，是对集会自由的不合理限制。

事实上，这已是警方月内第二次因附近有破坏行动而腰斩合法集会，被人权组织批评做法不当。当中，民权观察成员王浩贤表示，根据欧洲人权法院案例和联合国人权事务委员会的建议，警方有“正面责任”协助集会和平进行，即警方有责任制止不和平的行为，不应因少数人闹事而终止整个活动。警方现时的做法不符合尊重集会自由的人权准则。