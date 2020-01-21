穆迪再下调香港评级 指管治差 自治制肘严重 若再受限会进一步下调评级

国际评级机构穆迪再将香港信贷评级下调，从Aa2下调一级至Aa3，前景展望则由「负面」转为「稳定」。穆迪近三年内第二次下调香港的评级，指主因是在过去大半年的社会风波中显示，港府的管治能力较预期差，而自治的制肘亦比预期更严重。穆迪警告，若中港融合以致香港的自治权进一步受限，有可能再次下调香港评级。

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港府回应称，非常不认同穆迪的评估，对穆迪下调评级深感失望。署理行政长官张建宗今(21日)早出席会议前反驳指，穆迪批评不恰当，认为穆迪纯粹由管治角度出发，忽略香港实际的优势，包括制度优势、香港营商环境极具吸引力，以及属自由经济体等。他续称，穆迪的举动令人遗憾，强调港府坚守「一国两制」，有管治意志。另外，港府发言人指，穆迪对香港的信用评级与香港良好的信用基础不符，认为香港的财政状况良好，能为香港提供强大的缓冲以应对挑战；至于持续的社会动荡反映香港存在深层次问题，港府正尽力寻找出路。

在全球三大评级机构中，穆迪是第二个自去年6月反修例风波以来调低香港评级的机构。经穆迪在32个月内二度下调香港信贷评级后，香港的评级仅比宗主国中国高一级，但穆迪预期，在可见的将来，这种差距会持续。

穆迪解释下调香港评级时指出，在过去的九个月里，港府缺乏具体方案以解决港人对政治、经济及社会问题的关注，反映港府的体制及管治实力偏弱，远低于预期。穆迪指出，港府对于部分港人的政治要求，以及生活水平、住屋成本和财富再分配不平等问题，反应明显迟缓，相信港府推出的数项财政刺激方案，未能有效地解决社会的深层次问题。此外，民主派在去年底的区议会选举中大胜，港府亦没有明确的结论及将会采取什么行动响应。

另外，穆迪指出，降级亦反映港府的自治权受到的制肘或较想象中更加严重，并影响外国政府对香港的政策，例如美国国会通过《香港人权与民主法案》或将进一步削弱香港的竞争力和经济实力。

穋迪续称，如果持续的政治及社会动荡得到解决，香港的管治能力比目前评估的更强，可能会上调香港评级；但若中港之间的体制进一步融合，令香港在立法、司法或行政上的自治权进一步受到限制，将有可能再次下调香港评级。

对于上调前景展望，穆迪解释，这是因为即使香港的政治及社会不明朗持续，以及经济陷入衰退，香港仍能保持优越的财政实力，宏观经济亦能持续稳定。

香港去年6月初爆发反修例风波，政治和经济环境均受影响，三大国际评级机构中，惠誉率先在去年9月下调香港评级，而穆迪亦于当月把香港的前景展望由「稳定」转为「负面」，标准普尔则至今未有改动。