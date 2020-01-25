台湾疫情升高大陆团六千多人限月底前离境并禁台湾旅行团赴大陆

台湾的中央流行疫情指挥中心24日晚间召开紧急记者会，宣布台湾新增两名武汉肺炎病患，使确诊病例增加为三人。鉴于疫情升高，台湾观光局发布了最新的旅游禁令，从25日凌晨零点起，到1月31日止，全面暂停台湾旅行团前往中国大陆旅游。注意，不是禁止前往武汉市或湖北省旅游，而是禁止旅行团前往整个中国大陆旅游，仅香港澳门不在禁止之列。另外自由行旅客也不在管制范围。

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24日新增的两个确诊病例，一位是五十多岁的男性台商，20日在武汉时已有感冒症状，自行服用感冒药止咳退烧，所以21日入境台湾时没有被登机的检疫人员发现，23日再到诊所看病才被查出。由于这位男性台商22日下午四点到六点曾到高雄市苓雅区金巴黎舞厅，全程没有戴口罩，台湾疫情指挥中心呼吁当时出入该舞厅的民众，出现症状时应立即联系。

另一例是从武汉来台的旅行团女性团员，五十多岁，21日搭机从武汉抵台，23日发烧就医，确诊为武汉肺炎，立刻停止旅行，目前同团其他成员还没有症状出现，但与这两个确诊案例有密切接触者都在官方掌握中。

中国文化及旅游部24日宣布，即日起，全中国的旅行社及网络旅游企业，暂停经营团体旅游及「机加酒」的旅游产品。已经出团的可依合约规定继续完成行程。

针对大陆的这项严格管制措施，台湾也相应扩大管制。观光局长周永晖说，中国发布旅游禁令之后，台湾旅行团如果仍前往大陆旅游，当地的观光产业恐怕无法接待，另外，回台之后还要观察十四天，社会成本高，加上疫情升高，所以扩大管制，暂停所有台湾旅行团前往中国大陆旅游。

另外，来自武汉市及湖北省，目前仍在台湾的旅行团，昨天已被台湾官方限制所有活动，都在旅馆休息，做康监测，台湾要求他们尽快离境。

至于来自中国其它地区目前仍在台湾旅游的中国旅行团共有350团、6375人，台湾观光局今天表示，并没有限制其它中国旅行团在台湾的活动，但预计一月底前也将安排全数离境。

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