港人新春续抗争 寺庙收押所前撑「手足」 警回复正常无拘捕

在农历新年来临之际，香港反修例市民不忘抗争，有市民到著名的黄大仙庙向孚上头灶香的市民高叫「五大要求 缺一不可」，一度与警员发生对骂，但警方并未如过去七个多月般加以拘捕，而是回复风波前的手法，截查后释放相关人士；另外亦有二百多名市民到荔枝角收押所外举行集会，为因反修例行动而遭羁留的「手足」(抗争者之间的昵称)打气和送上祝福。

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大除夕夜到黄大仙祠外排队以便在踏入大年初一时上「头灶香」(即第一灶香)祈福，是香港人的新春习俗之一，一批市民响应网上号召，藉新春到临之际，到黄大仙祠外表达要求，他们有人高叫「五大诉求、缺一不可」或高举「光复香港 时代革命」旗帜等反修例口号，当中包括数名新当选的区议员。其间，在场戒备的警员截查两名年轻人，在场人士起哄，防暴警员到场增援，气氛一度紧张。有人向警员咳嗽，警员随即把一名中年人士带离人群，争拗再起。市民表明不满防暴警员在场，警方则声称只是到场维持秩序，呼吁市民冷静，但市民不接受，有人用粗言秽语指骂警员，防暴警则灯照向人群。最后，警方放行遭截查的三名市民，争拗逐渐平息。大批善信则继续轮候入祠内参神。

另外，二百多名市民昨晚在家家吃团年饭的日子，到荔枝角收押所外参与「和你团年」集会，声援一众还柙的抗争者。

在武汉疫情肆虐之际出席集会，不少参加者都戴上外科口罩出席。他们高举「和勇不分」、「齐上齐落」等标语，又举起手机亮灯唱歌，并向收押所方向大叫「撑手足、撑到底」。

反修例运动至今有超过七千人被捕，过百名被捕者在不同院所还押，等候审讯，而荔枝角是关押最多被捕者的惩教所，而且是在市区，故此不少声援还柙者的行动都在此处进行。曾因占领中环运动而入狱的立法会议员邵家臻22日亦曾在此举行「手足，和你团年」活动。

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