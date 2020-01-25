香港5人感染武汉肺炎 多于预期 未来数日为阻港变武汉限期

香港最新确诊三宗武汉肺炎个案，患者全乘高速铁路火车抵港，令香港出现的感染个案增至五宗，高于专家袁国勇四天前的估计，而怀疑个案亦在单日增加70宗，增幅超过四成。袁国勇更在新近发表的学术文章中指出，新型冠状病毒的家人感染率高达83%，未来数天是香港防止变成「第二个武汉」的最后机会。不过，被抨击在防疫措施上唱慢板的港府，未有具体响应，民间纷纷自救，包括旅行社自行停止前往中国内地的旅行团，有9.1万人受影响。

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香港大学微生物学系讲座教授袁国勇早前由武汉调研返港后估计，香港可能会出现零至三宗感染个案，但实际情况比他预估的严重，至昨(24日)晚深夜，卫生防护中心公布，确诊三宗新增新型冠状病毒感染输入个案，令香港确诊个案累计增至五宗。至于怀疑个案则增至240宗，在23日中午至翌日中午新增的70宗怀疑个案中，年纪最小的，只有7个月大，而年纪最大的，则是91岁。医院管理局表示，现时有96人留院隔离，当中五人情况严重或危殆。

至于三宗新增的确诊个案，病者全是武汉居民，乘高铁来港探亲，年龄介乎62至63岁，情况稳定。当中，一对夫妇发病前没有与病者有亲密接触史，亦未有到过医疗机构、湿街市或海鲜市场，更没有接触野生动物或禽鸟，感染源头仍在追查中。他们22日由武汉来港，翌日开始出现病征，女病人发烧但无呼吸道感染征状，男病人则咳嗽一天后开始发烧。至于另一名62岁女病人，潜伏期内曾到过武汉的菜市场和当地医院探望有咳嗽的家人，她来港翌日便发烧，四天后求医时发现感染，现正接受隔离治疗。

与此同时，香港大学微生物学系研究团队在英国医学杂志《刺针》发表文章，以深圳一个七人家庭有六人确诊的群组个案推算，病毒的攻击率高达83%，能够人传人。团队的讲座教授袁国勇宜指，香港情况不妙，未来14日是关键时期，忧虑「香港、澳门或任何一个国际城市，都很易成为另一个武汉或2003年（爆发沙士）的香港。」他续称，由于推算病毒潜伏期约三至六日，未来数日或属阻截病毒经人带入港澳的最后机会。

民间自救：停团 停交流 拨款买口罩

不过，被批评反应迟缓的港府，拒绝禁止包括武汉在内的中国内地人乘高铁来港，亦拒绝在所有陆路口岸要求入境旅客填写健凌申报表，而只是要求乘高铁来港者填写；更拒绝仿效澳门延迟假期后的开学日期以减少感染机会。可是，落实时仍有不少问题，有高铁乘客只填写个人资料而无人理会或拦截，亦有关员被传媒拍摄到在岗位上打瞌睡。

面对有关情况，民间自行采取应对措施。一般在政府发出最高级别的旅游警示才可合法停止出团，但全港约二十间旅行社在港府未作出安排前已决定取消新春期间所有中国内地团，停团时间最短到年初七(1月31日)，最长则停止出团到2月29日。旅游业议会表示，涉及的旅行团约达二千六百团，受影响的旅客超过九万人。旅行社自行安排团友取回团费或转往其他地方旅行。

另外，面对多所大学有学生出现怀疑感染病征后，香港大学、城市大学和中文大学表明，取消本学期在内地进行的交换生计划和学生交流活动。另外，六所大专院校停止医护生到医院实习。

面对市民抢购口罩而港府又拒绝仿效澳门实施配给的情况下，在18个区议会中，有三分之一通过拨款，购买口罩和防疫物资，免费派给区内居民。不过，由于须经一定程序，估计最快也要到2月中才可派发防疫包予市民。

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