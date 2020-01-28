台湾拟包机接回滞留武汉台商大陆尚未同意

美国、英国、法国、日本等国家连日来纷纷安排从武汉撤侨，台湾陆委会27日表示，春节期间，海基会的紧急服务专线与陆委会的值班电话，陆续接到90多通滞留武汉台湾人的求助电话，希望政府协助。

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陆委会表示，这些滞留在武汉的台湾人共三百多位，多数都是因为短期出差、个人旅游或探亲等各种原因到武汉，并不是长期经商，因此在武汉没有固定住所，人生地不熟，现在滞留无法返台，陷入药品缺乏、居所不定及卫生医疗环境堪虞的困境，身体与精神状况令人担忧。

陆委会说，已经透过海基会向陆方表达，探询「用包机接回台湾」的可能性，不过现在进度卡在大陆方仍没有响应，他们将持续透过两岸既有管道，向陆方探询任何可能的处理方式。

大陆国台办今天响应表示，海协会昨天下午六点才收到海基会的来函，对陆委会所说「已就各种管道与对岸协调，包括与海协会沟通协商」，国台办说「与事实情况不符」。

国台办发言人马晓光表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，在湖北的台胞得到妥善照顾。据湖北台办了解，截至1月27日下午，没有发现台胞染病情况。

他说，目前疫情防控工作正有序推进，湖北省台办、武汉市台办将继续根据防疫的需要，对在湖北特别是武汉的台胞予以关心和照顾，及时解决他们遇到的困难和问题。

他说，在这次疫情防控工作中，大陆方面从一开始就本着高度重视两岸同胞健康福祉的精神，与台湾有关方面保持沟通，安排台湾专家到武汉考察，并一直及时通报讯息、提供数据，接下来会继续保持这种沟通协调

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